Solari y el dilema Isco: "En el fútbol no hay jugadores indiscutibles"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, se mostró reacio a responder cualquiera de las preguntas que tratasen la situación de Isco Alarcón, aseguró que no vio la encuesta que hizo el jugador sobre su peso al no tener redes sociales y pidió que no se ponga el foco en quien no juega.



"Hay 24 jugadores en la plantilla más los chicos que puedan jugar del Castilla y todos trabajan, los veo trabajar con intensidad, ganas e ilusión. Es lo que no solo yo, ellos y la hinchada queremos ver en el campo", valoró en la primera de las seis preguntas que recibió sobre Isco.



"No creo en lo indiscutible, tampoco cuando jugaba. El trabajo del periodista es discutir a los que juegan y a los entrenadores, todos son discutibles. Tienen que dar lo mejor de sí para luego poder estar disponibles y dar lo mejor cuando les toca jugar. Hay lesiones, bajo rendimiento y momentos de forma fantásticos y el trabajo de los entrenadores es tratar de no equivocarnos", añadió.





Cansado de las críticas que recibe por su peso, Isco subió a sus redes sociales una foto sin camiseta con una encuesta para que la gente votase si está gordo o no. Solari afirmó que no lo vio: "siento que no manejo redes sociales y no estoy al tanto".



El técnico madridista intentó desviar la atención que centra Isco en sus últimas comparecencias, después de que no haya sido titular en ninguno de sus partidos dirigidos.



"Hay 24 futbolistas en un plantel y once de entrada. Cuando jueguen uno otros tendrán menos minutos otros, es una cuestión matemática y no futbolística. Si se pone el foco en el que no jugó siempre se va a preguntar por él", señaló.



Y dejó clara su filosofía. "No hay en el fútbol jugadores indiscutibles. Existen jugadores que tienen un rendimiento muy bueno, que lo hacen constante y son doce años titulares, pero ninguno juega eternamente porque tenga un nombre o se llame x. Maradona ahora es entrenador y así funciona el fútbol".



Ampliando el debate a la situación del costarricense Keylor Navas, suplente tras años de titularidad y éxitos, Solari pidió trabajo para sumar.



"Necesitamos que todos estén bien y que pongan su talento al servicio del equipo. Lo más importante es cómo nos vaya como grupo y eso siempre es la suma de lo que haga cada uno", sentenció.