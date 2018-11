Setién pide a Messi que se recupere bien y no regrese ante el Betis

GOAL

Las alarmas que saltaron cuando se lesionó Lionel Messi han dejado de sonar. El jugador argentino regresará, salvo contratiempo, ante el Real Betis el próximo 11 de noviembre. Y lo hace sin que el equipo haya sufrido ninguna derrota en su ausencia.

Lionel Messi tuvo que ser sustituido a la media hora en el partido de la 9ª jornada de LaLiga ante el Sevilla del pasado 20 de octubre. El delantero fue sometido a pruebas médicas que confirmaron una fractura en el radio de su brazo derecho.

Aunque el técnico bético Setién 'pedía' al rosarino que esperara: "Yo creo que Messi debería esperar, no lo pondría en riesgo. Luego viene el parón, tiene dos semanas más y cualquier caída puede convertir eso en un problema serio que acarree consecuencias importantes. Son dos partidos, lo lleva bien en las dos competiciones y no tiene necesidad de arriesgar. Eso sí, a mí me gusta verle en el campo, eso sí está claro. Disfruto mirándolo", dijo en una entrevista a RAC1.