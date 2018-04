Sergio Ramos asegura que respetan al Barcelona

GOAL

El Real Madrid empató este domingo ante el Atlético (1-1) en un derbi liguero con mucha pasión y mucho fútbol, pero donde ninguno de los dos equipos celebraron la victoria. Más bien fue el Barcelona el único que pudo celebrar algo en el derbi, que ve cómo sus dos más inmediatos perseguidores perdieron puntos en el Santiago Bernabéu. Precisamente por ello le preguntaron a Sergio Ramos en zona mixta tras el encuentro. O más concretamente, por la cuestión del pasillo al campeón:

“Donde manda patrón no manda marinero. Hay que respetarlo. A nosotros no nos lo hicieron tras el Mundialito, pero independientemente de comentarios y gustos personales, mientras exista ese respeto por los equipos, los pasillos se están magnificando. Se les da más importancia de la que tienen. No creo que al Barcelona le importe mucho que no se lo hagamos. Que no se lo hagamos no quiere decir que no les respetemos. No le deis más vueltas”.