Nada que llega la renovación para Jordi Alba

Jordi Alba no termina de renovar con el Barcelona y ya entra en los dos últimos años de su contrato y su agente, Vicente Forés, asegura que hace más de un año les prometieron que abordarían la negociación y aún no se han puesto en contacto con ellos.

"Todavía estaba Raül Sanllehí en el club cuando nos dijeron que no nos preocupáramos, que nos iban a llamar para renovar. Pero seguimos esperando y ya llevamos año y medio así", comentó a Sport.



Forés no entiende la actitud del conjunto blaugrana pero asegura que están tranquilos porque quedan dos años de contrato: "No entendemos nada, quizás es lo habitual del Barça o igual es que no están contentos con el rendimiento de un futbolista incluido en el once de la FIFA y que es el defensa con más asistencias de gol en el fútbol europeo. Quedan dos años y veremos qué es lo que pasa, nosotros estamos muy tranquilos”.