Messi y Busquets podrían tener reposo ante Leganés

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, compareció este viernes en rueda de prensa previa al encuentro entre el equipo azulgrana y el Leganés de este sábado en el Camp Nou.

El técnico se mostró "preocupado" por el estado físico de Busquets: "Me preocupa algún jugador puntual, como Busquets, pero no de toda la plantilla. No vamos a arriesgar", explicó, por lo que el centrocampista podría descansar este fin de semana y su sustituto podría ser Rakitic: "viene de un gran desgaste. Hay más posibilidades y esperaremos a mañana".

Tampoco aseguró la presencia de Lionel Messi ante los pepineros: "Ya lo veremos, pero ya descansó con la selección y en Sevilla unos minutos. Tenemos que hablar con él". Por otro lado, el extremeño aseguró que Gerard Piqué se encuentra bien físicamente: "Va entrenar con normalidad y está en un punto de forma extraordinario. Ahora está bien".

Sobre el rival, Valverde no se fía: "Me espero al Leganés que está haciendo una buena temporada. Ganamos allí 0-3, pero es un equipo difícil. Me espero un partido parecido al del año pasado que fue muy complicado, Vendrán a esperarnos atrás y buscarnos a la contra".