Marcelino: Queremos a Rodrigo pero si hay acuerdo habrá que aceptarlo

EFE

El Valencia sigue temiendo que un movimiento de última hora del Real Madrid en el mercado de fichajes pueda provocar la salida de Rodrigo Moreno hacia el Santiago Bernabéu.

"Sólo puedo decir que él está con nosotros, está a gusto y deseo por el bien del Valencia que se quede porque es un jugador muy importante. Ahora, si las tres partes se ponen de acuerdo para que se dé otra situación, habría que aceptarlo y darle la enhorabuena. Prefiero que no se dé. Igual como entrenador eso no está en mi mano y debo centrarme en preparar al equipo para el partido ante el Espanyol, lo demás son circunstancias de mercado y no tengo capacidad para tomar decisiones", explicó el técnico Marcelino García Toral.