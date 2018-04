Malagá 1-0 Villarreal: Los boquerones ponen fin a la mala racha

GOAL

El Málaga derrotó al Villarreal por 1-0 y pone punto y final a su segunda peor racha de la historia en Primera División sin ganar. 14 partidos y cuatro meses después, el conjunto malacitano celebró su cuarta victoria de la temporada (la primera de José González) como si fuese la final de la Champions League. No veían a su equipo ganar desde hace cinco meses.

Desde hace casi una vuelta ante el Deportivo de La Coruña. Se ha tirado incluso un mes entero (marzo) sin marcar (el último gol de En Nesiry en San Mamés el 25 de febrero). Y todo eso lo deshizo un slalom impresionante de Diego Rolán que se marchó de la defensa amarilla y, especialmente, de Daniele Bonera para encarar a Sergio Asenjo que le trastabilló jugándose la expulsión. El penalti fue ejecutado por Chory Castro, que se convirtió en el máximo goleador de los suyos esta temporada (cuatro tantos), que marcaba de penalti ocho años después, que le dedicaba el tanto de forma emotiva a su médico, por cuyo hermano se guardó un minuto de silencio y que, a la postre, decidiría la contienda.

La primera parte se perdió con Pablo Fornals de protagonista. Cada vez que la tocaba: pitada. El público se cabreó consigo mismo y La Rosaleda parecía una extraña caldera en una situación de encuentro que los castellonenses se encargaron de controlar de forma horizontal. Solo el ex del Málaga, enrabietado por la actitud de su ex afición, decidió tomar las riendas: primero en una cabalgada en transición que se encargó de estropear Carlos Bacca, y segundo: en un remate a bote pronto que el balón salió disparado por encima del travesaño. Rodri firmó con un cabezazo forzado el peligro del Villarreal en el primer tiempo.

Unos primeros 45 minutos donde empezó y terminó bien el Málaga. Al principio hasta que le duró el fuelle, y al final espoleado por un Diego Rolán, que se hartó de tanta atadura. Una carrera suya rompió el orden establecido por el cloroformo del Villarreal. Llegó a una pelota en la línea de fondo, se vino al vértice y se sacó un zapatazo a la escuadra contraria que no sorprendió a Sergio Asenjo de milagro. Poco después, una gran acción de Isaac Success por la banda derecha permitió a Mehdi Lacen rematar dentro del área pero su intento se estampó con la zaga villarrealense. Tras el gol, el conjunto groguet notó el mazazo y el Málaga quiso el segundo. En Nesyri la tuvo en su cabeza a bocajarro pero su remate blandito fue al centro y a las manos del meta amarillo.

Como si no se hubiera pasado por los vestuarios, el Málaga siguió a lo suyo: a tratar de encarrilar la contienda, forzar amarillas al Villarreal y sorprender en velocidad y contragolpe. La jugada más destacada de la reanudación fue el slalom de fuera a dentro de, otra vez, Diego Rolán que, esta vez sí, Daniele Bonera estuvo afortunado para desbaratar a corner. El Villarreal, poco a poco y ante la necesidad de puntuar, fue acercándose paulatinamente. Nicola Sansone primero y después el recién incorporado Enes Unal fueron los primeros en buscar resquicios en la cada vez más poblada retaguardia blanquiazul. El partido parecía enloquecer pero José González cambió de sistema, blindó el centro del campo y dejó que Diego Rolán hiciera las delicias del respetable. Pero el protagonista fue En-Nesiry que pudo encarrilar hasta en tres ocasiones, pero en una cruzó en exceso tras una contra, en la segunda no llegó por poco a un disparo-centro de Lestienne y en el último remató mordido y cansado el centro de Iturra. Quien no tuvo un papel principal fue el Villarreal que, con esta derrota, no le da continuidad a sus victorias de Las Palmas y Atlético de Madrid, compromete su quinta plaza y tendrá que seguir remando para asegurar su participación en la Europa League la próxima temporada.