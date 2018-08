Lunes de partidazo entre Valencia y Atleti por beIN SPORTS

EFE



Un plato fuerte de la Liga en la primera jornada, quizá demasiado pronto por el rodaje de unos y otros, pero sustancial en cuanto a las sensaciones para la nueva campaña, armados los dos equipos para pelear por las primeras posiciones de la competición y para debatir los pronósticos que sitúan al Barcelona o al Real Madrid en la cima.



El Valencia apunta como mínimo a las cuatro primeras plazas de la Liga, el Atlético mira aún más allá, reforzado por la conquista de la Supercopa de Europa, el pasado miércoles frente al Real Madrid en Tallin, y por la configuración de una plantilla de indudable potencial, preparada para aspirar a todo en el presente curso.

CONVOCATORIA



Aquí están los 18 jugadores convocados para el #ValenciaAtleti



¡Estamos listos, tenemos ganas! 💪#AmuntValencia pic.twitter.com/MMK6eMN2Fv — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) August 19, 2018





Este lunes marca el comienzo para los dos, enfrentados en un reto que dimensionará cuál es su actual momento, cuál es su nivel y cuál es su ambición para esta campaña en Mestalla, que espera que la noche sea una de las grandes para su equipo y que comenzará con el pasillo del equipo local al Atlético por la Supercopa de Europa.



Después se prevé un encuentro intenso, muy medido desde la táctica y sin concesiones, también probablemente sin excesivos riesgos, a imagen del duelo de la pasada temporada en el mismo escenario, también nada más comenzar el campeonato -en la tercera jornada-, con un 0-0. El Atlético sólo ha perdido en una de sus cinco últimas visitas a ese estadio, 3-1 en el curso 2014-15.



Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, ha insistido en la dificultad que va a tener el encuentro por la forma en la que el Atlético de Madrid sabe tanto minimizar sus errores como ampliar los del rival, pero, a su vez, inicia el campeonato sin contratiempos en cuanto a lesiones y con la plantilla prácticamente cerrada.



Tan solo la posibilidad de que todavía llegue el portugués Gonçalo Guedes y la remota pero no descartada opción de que Rodrigo Moreno se marche al Real Madrid permanecen abiertas en torno a la plantilla, en la que no hay jugadores lesionados salvo Francis Coquelin, que lo está desde marzo.



Por lo visto durante la pretemporada, todo hace pensar que Marcelino tiene claras las ideas en todas las líneas del equipo, con el brasileño Neto como portero y una defensa en la que única duda puede estar en Garay que no ha entrenado los últimos días, pero que podría estar en el partido, ya que ha sido convocado.



Si juega el central argentino, lo hará acompañado por Piccini y Gayà en los laterales y Gabriel Paulista a su lado. Si no juega, su puesto será ocupado por Diakhaby.



Carlos Soler en la derecha, Parejo y Kondogbia en el centro y Wass en la izquierda están llamados a integrar la medular, con Santi Mina y Rodrigo en el ataque, aunque con opciones a lo largo del choque para los tres jugadores ofensivos recién llegados al club: el exatlético Kevin Gameiro, Denis Cheryshev y Michi Batshuayi.



El resto de los convocados son Jaume Doménech, Lato y Ferran Torres, mientras que Murillo y Vezo han quedado fuera de la citación.



Enfrente, el Atlético de Madrid, reafirmado por el título europeo logrado el pasado miércoles en la prórroga contra el Real Madrid -el séptimo de la era Diego Simeone-, se presenta en Mestalla con una sola baja, Lucas Hernández por sanción, con dos cambios en el once y con la actualidad agitada por la posible marcha de Filipe Luis.



Mientras atiende la oferta del París Saint Germain, el lateral brasileño regresa a la alineación titular del Atlético en Mestalla, después de su suplencia en la Supercopa de Europa. La otra novedad del equipo titular corresponde al centro del campo, con la vuelta de Ángel Correa a la banda derecha y la salida de Rodri Hernández.



Una variación que moverá a Koke Resurrección al medio centro junto a Saúl Ñíguez; dos de los nueve futbolistas que repetirán en el once de Simeone respecto al derbi del pasado miércoles para el comienzo del asalto a una Liga de la que no se ha bajado del podio en seis años, incluido el título que conquistó en 2013-14.



El portero Jan Oblak; el lateral derecho Juanfran Torres; los centrales Stefan Savic y Diego Godín; el extremo Thomas Lemar y los delanteros Antoine Griezmann y Diego Costa, relanzado por su tremendo partido en la Supercopa de Europa, indispensable para el triunfo final del conjunto rojiblanco, completarán la alineación.