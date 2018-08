Lopetegui asegura que se quedará con tres porteros

GOAL

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, ha hablado en rueda de prensa en la previa del encuentro de Liga ante el Getafe, que supondrá el estreno en la competición para ambos equipos, y como no podía ser de otra manera, el tema sobre el que han tratado la mayoría de preguntas ha sido el mercado de fichajes.

El conjunto blanco sigue sin fichar un delantero a pesar de la marcha de Cristiano Ronaldo, pero Lopetegui tampoco ha dado muchas pistas en sus respuestas, aunque lo que sí ha dejado claro es que habrá alguna salida en la portería, una posición saturada en la plantilla.

"Tomaremos las decisiones cuando tengamos que tomarlas, pero con cinco porteros no vamos a seguir. Nos quedaremos con tres", ha dicho el técnico; que deberá elegir quiénes defenderán el marco blanco entre Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla, Lunin y Luca Zidane.



Sobre reforzar el actual plantel, Lopetegui no se ha 'mojado' mucho, pero da a entender que no espera nuevas llegadas: "Vamos a luchar por todos los títulos con los que tenemos. El trabajo que tenemos que hacer es sacar el máximo provecho. Nos gustan los jugadores que hay y no dudaría de la plantilla que tengo", ha señalado.

"Vamos a centrarnos en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta, tenemos mucho talento y vamos a trabajar con ello. Los importantes son los que están, no los que no están", ha continuado después para conluir.