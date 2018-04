Las palabras del presidente del Sevilla sobre Montella

EFE



Castro, en la presentación de Caparrós en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aseguró que "los términos económicos del despido de Montella son privados" pero tranquilizó a quienes estimaban que esas condiciones iban a ser gravosas para el club porque "siempre se dejan abiertas puertas para las salidas, para uno y otros".

MONTELLA ES DESTITUIDO DEL SEVILLA

El dirigente recordó que el técnico napolitano "asumió en su momento una plantilla que no era suya, remontó el vuelo con ella pero luego se ha caído", porque "lo cierto es que no llegan los resultados", relató en alusión a que el Sevilla no ha ganado ninguno de sus diez últimos partidos.



"Creíamos que en Valencia ante el Levante se iba a remontar el vuelo, pero no ha sido así. Como estábamos desde hace tiempo en conversaciones con Joaquín, para incorporarlo en nuestro equipo de trabajo, hemos tomado esta decisión porque necesitamos su casta y coraje. Una vez que lo hemos llamado, todo han sido facilidades", añadió Castro.



El mandatario sevillista reveló que su paisano llega "como un crío de 18 años, loco por ayudar a su Sevilla", y destacó que es "el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club" pese a lo que "no ha querido cobrar nada por estos cuatro partidos. Ésa fue su única condición", subrayó.