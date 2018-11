La cuenta pendiente de Simeone y el Atleti contra el Barcelona

EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se reencuentra con su peor rival, el Barcelona, al que le ha ganado una Liga en su casa en 2014 o le ha eliminado de dos Ligas de Campeones, pero al que jamás le ha vencido un partido en el campeonato liguero, con cuatro empates y nueve derrotas en este torneo. Es una victoria aún por descubrir para el preparador argentino, que acumula ya 164 en sus 262 encuentros ligueros en el banquillo del bloque rojiblanco, aunque su equipo siempre ha competido, ha tenido opciones indudables de vencer algún choque, ha marcado en ocho de esos trece duelos e incluso le ha ganado, directamente, una Liga. Lo hizo el 17 de mayo de 2014 en una especie de final en la última jornada del curso 2013-14, en la que el Barcelona necesitaba ganar y al Atlético le bastaba con un empate. Y lo logró para culminar su último título de este torneo hasta la fecha, con el imborrable 1-1 marcado con la cabeza por el uruguayo Diego Godín.

"Está claro que no nos ha tocado ganarles en Liga, empatamos el partido más importante que jugamos que fue cuando ganamos la Liga y hemos llegado a dos semifinales de 'Champions' tras ganarles", ha repasado alguna vez el técnico en ese balance con el equipo azulgrana, al que sí ha frustrado en Europa. A esa competición corresponden las únicas dos victorias del Atlético de Simeone contra el Barcelona, ya por los 23 encuentros oficiales con ese oponente -ocho empates, trece derrotas, 20 goles a favor y 33 en contra completan sus precedentes frente a él-. Las dos fueron en el Vicente Calderón: 1-0, en 2013-14, y 2-0, en 2015-16. Dos partidos memorables para el club, el técnico y la afición, que ya quedarán siempre para el recuerdo de todos ellos, el primero ganado con un gol de Koke Resurrección en 2013-14, tras el 1-1 del choque de ida, y el segundo con un 'doblete' de Antoine Griezmann que levantó el 2-1 con el que comenzó la eliminatoria de los cuartos de final del máximo torneo europeo en el Camp Nou en 2015-16. No le ha ganado más el Atlético a ese rival. Ni en la Copa del Rey, con cuatro enfrentamientos -un empate y tres derrotas-, ni en la Supercopa de España, con dos encuentros -ambos con igualada, 1-1 en el Calderón y 0-0 en el Camp Nou-, ni en la Liga, en la que rebuscará este sábado la victoria en el estadio Wanda Metropolitano. Desde el 1-2 del 26 de febrero de 2012 en el Vicente Calderón, la primera vez que jugó contra ese adversario en la Liga, con el gol local de Radamel Falcao y los tantos visitantes de Dani Alves y Lionel Messi, éste decisivo, hasta el pasado 4 de marzo, cuando un golazo de falta de Messi resolvió el choque 1-0 para los azulgranas. Ya son trece partidos en la Liga entre ambos, de los que el Atlético sólo esquivó la derrota en cuatro ocasiones con otros tantos empates: el 1-1 con el que ganó la Liga en el Camp Nou en 2013-14, el 0-0 del Calderón en la primera vuelta de aquella temporada, el 1-1 de 2016-17 en campo azulgrana y el más reciente 1-1 de su primer duelo en el Metropolitano, en octubre de 2017. En ese recorrido de partidos de la Liga contra el Barcelona, Simeone ha empleado a 42 futbolistas diferentes, el último de ellos Lucas Hernández. Sólo Gabi Fernández, Diego Godín y Koke Resurrección han jugado cada uno de ellos desde el once y sólo siete han marcado: Radamel Falcao (3), Godín (2), Koke (2), Fernando Torres (1), Mario Mandzukic (1), Ángel Correa (1) y Saúl Ñíguez (1). De los 31 contrincantes con los que ha jugado el Atlético en la Liga desde el debut del técnico el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda, sólo hay otros tres a los que no ha ganado: el Mallorca, el Girona y el Racing de Santander, aunque con bastantes menos enfrentamientos, tres, dos y uno, respectivamente. Y, al mismo tiempo, nadie le ha vencido más que el Barcelona en el campeonato en estos casi siete años al frente del banquillo del Atlético, con nueve derrotas antes ese rival de las 41 que ha sufrido en el global de sus 262 jornadas de la Liga; más de una quinta parte de los encuentros que ha perdido en todo ese tiempo. -- EL ATLÉTICO DE SIMEONE EN LA LIGA, RIVAL A RIVAL: ==================================================== Rival PJ Ganados Atlético Empates Perdidos Atlético ------------ -- ---------------- ------- ----------------- Real Sociedad 15 10 1 4 Athletic Club 14 11 2 1 Málaga 14 9 4 1 Valencia 14 8 5 1 Real Madrid 14 4 6 4 Celta 13 10 1 2 Sevilla 13 8 4 1 Espanyol 13 8 2 3 Villarreal 13 4 4 5 Barcelona 13 0 4 9 Getafe 12 11 1 0 Betis 12 9 3 0 Granada 11 10 1 0 Levante 11 6 2 3 Rayo Vallecano 10 8 1 1 Deportivo 10 7 3 0 Eibar 9 7 2 0 Osasuna 7 6 0 1 Las Palmas 6 6 0 0 Leganés 5 2 3 0 Valladolid 4 4 0 0 Elche 4 4 0 0 Sporting Gijón 4 3 0 1 Almería 4 3 0 1 Alavés 4 2 2 0 Zaragoza 3 2 0 1 Mallorca 3 0 2 1 Córdoba 2 2 0 0 Girona 2 0 2 0 Huesca 1 1 0 0 Racing Santander 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------ TOTAL ATLÉTICO 262 164 57 41