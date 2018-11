Godín cree que si hay justicia, Griezmann ganaría el Balón de Oro

EFE

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín aseguró que su compañero francés Antoine Griezmann sería "justo ganador" del Balón de Oro, para el que considera que le avalan los "argumentos futbolísticos de títulos y de trabajo" con la selección francesa y el club rojiblanco.



"Ojalá que lo gane porque se lo merece, los argumentos futbolísticos de títulos y de trabajo de lo que ha hecho en el Atlético y la selección los tiene, después lo que decidan los que voten y tengan la ultima palabra. Yo deseo y creo que será justo ganador, así que ojalá sea él", manifestó Godín este jueves.





El zaguero rojiblanco, que participó en un acto con una asociación que trabaja con personas con trastorno del espectro autista en Madrid, aseguró que a Griezmann "le gustaría ganarlo" como a "cualquiera que esté nominado", aunque bromeó sobre su propia nominación: "Yo sé que no lo voy a ganar y estoy nominado".



En cuanto a si sería una injusticia que no lo lograra, Godín recordó que Griezmann es su amigo y quiere que lo gane "por encima de todo" y que "lo merece y tiene argumentos" para ello.



"Yo no puedo ser juez y decir qué es justo y qué es injusto, porque otros jugadores que están nominados también creerán que tienen sus motivos y sus razones, siendo respetuoso no puedo decir eso, aunque creo y deseo que Antoine puede ganarlo", finalizó.