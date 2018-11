EFE

Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid entre 2011 y 2018, con la conquista de seis títulos, recibirá el homenaje de la afición rojiblanca en el partido del próximo 21 o 22 de diciembre frente al Espanyol en el Wanda Metropolitano, en el que se despedirá de los seguidores.

🔝 Hoy hemos recibido una visita muy especial en el entrenamiento...



😍 Gabriel Fernández Arenas ❤#AúpaAtleti pic.twitter.com/4I6YhSYDQs — Atlético de Madrid (@Atleti) November 9, 2018



"Como no pude despedirme de vosotros en el campo, me gustaría que me acompañarais el día del partido ante el Espanyol, que estaré allí y os dedicaré unas palabras para despedirme de todos vosotros", dijo el centrocampista del Al Sadd, cuyo traspaso se produjo el pasado verano, con lo que tenía pendiente la despedida de la afición del club de su vida, el Atlético de Madrid.

Gabi, que visitó este viernes a sus excompañeros en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, ganó seis títulos entre 2011 y 2018 con la camiseta rojiblanca y a las órdenes de Diego Simeone: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), dos Ligas Europas (2011-12 y 2016-17), una Supercopa de Europa (2012) y una de España (2014), además de haber disputado dos finales de la Liga de Campeones, ambas perdidas frente el Real Madrid.

El medio centro disputó en total 413 encuentros oficiales con el primer equipo del Atlético, con diez goles, desde su debut el 21 de enero de 2004 con el Sevilla en la Copa del Rey. Entre ambas etapas, fue cedido al Getafe en 2004-05, volvió al club rojiblanco en 2005-06, fue traspasado al Zaragoza en 2007-08 y, cuatro años después, regresó de nuevo al Atlético para capitanear y ganar seis títulos desde 2011 a 2018, hasta el pasado verano, cuando fichó por el Al Sadd qatarí.