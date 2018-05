El Atleti se vuelca a favor de Griezmann y su deseo de ganar la Europa League

EFE

Los jugadores del Atlético Madrid atendieron a los medios previo a la Final de la Europa League del 16 de mayo pero el tema central fue la opinión sobre el futuro de Griezmann, la mayoría afirmó que lo ven concentrado de cara al duelo ante Marsella y que luego podrá tomar una decisión si mantenerse o salir del cuadro colchonero.

"Es un orgullo que un equipo tan grande como el Barcelona quiera a Griezmann, pero la realidad es que está con nosotros, que va a querer ganar el título con nosotros, y al final de temporada se verá. Tiene contrato con el Atlético", manifestó Koke en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano.

"Lo único que veo a Griezmann es que, cada vez que se pone la camiseta del Atlético de Madrid, da todo por el equipo, que es lo que los compañeros le pedimos. El futuro no lo sabemos, sabemos que está contento, se ve cada vez que juega, y lo único que importa es que cada vez que se pone la camiseta del Atlético da todo".

"'Grizi' está extra-motivado, no porque se juegue cerca de su ciudad (Macon), que también, sino porque tiene ganas de ganar un título con el Atlético de Madrid y ser importante en la final. Él quiere siempre seguir creciendo, está siendo el mejor jugador y sabe que en esta final quiere dar un paso adelante", , valoró en rueda de prensa Saúl Ñiguez en el estadio Wanda Metropolitano.

Al tiempo que afirmó Costa que le ve "muy bien, centrado y enchufadísimo". "Sabe que si se va" a otro club, "no hay vuelta atrás", por lo que dijo que lo "piense tranquilamente", "Creo que Griezmann es bastante grande para saber lo que tiene que hacer. Para un jugador que el Barcelona se interese por ti te sientes importante. Él sabe lo importante que es para nosotros, sabe lo que le queremos aquí y es una decisión suya. Si él se va o no, tiene que hacerlo él o su familia. Yo le veo centrado, como todo el grupo. Ahora mismo está pensando en ganar un título", declaró.

"Estoy seguro que Griezmann hoy por hoy es barato, parece que es imposible pagar 100 millones de euros por un jugador; pero hoy es barato, es una realidad. Eso no afecta, pero nosotros no estamos pensando en eso porque si se va, se va a ir después de la final. Él quiere ganar, nosotros queremos ganar y no afecta mucho", aseguró Filipe Luis.