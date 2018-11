El apoyo de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid

GOAL

Griezmann ha concedido una entrevista a Kicker de cara al partido de Champions League entre el Atlético y el Borussia Dortmund. En ella, el jugador francés reconoce que se siente "muy cómodo en el Atlético" y que se "identifica 100% con el proyecto", afirmando que quiere "ayudar al club a crecer".

Ante la pregunta de si se mudaría a la Bundesliga: "Podría ser. La Bundesliga es muy atractiva, los equipos juegan al fútbol de ataque y marcan muchos goles. Pero me siento muy cómodo aquí en el Atlético. Tenemos un buen proyecto y me identifico al 100% con él. Quiero ayudar al club a crecer como el club me ayuda a crecer. Y queremos escribir la historia", declaró.

A la hora de comparar las principales ligas europeas: "Yo diría que España es la primera, en octavos o en los cuartos de final de la Liga de Campeones, siempre tenemos muchos equipos españoles. Detrás de España veo a la Bundesliga o la Premier League. La Premier League es más popular y la gente en todo el mundo la ve. Desde este punto de vista, la Bundesliga está a su sombra, se habla menos sobre eso. Pero cuando se trata de los equipos y los talentos, no hay mucha diferencia entre estas dos ligas".