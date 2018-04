Deportivo 0-0 Sevilla: Dépor y Sevilla se quedan sin lo que buscaban

EFE

Los porteros y el poste (en el caso de los locales) han dejado al Deportivo y el Sevilla sin lo que buscaban en el estadio Abanca-Riazor, tres puntos que ayudaran a los hispalenses a acercarse a Europa y a los coruñeses a quedarse a dos puntos de la permanencia.

No pudo ser por las paradas de Rubén Martínez y de David Soria en un partido que fue de alternativas tras el descanso y que acabó con los dos equipos volcados para romper unas tablas que nunca se deshicieron.



El Sevilla dio prioridad lógica a la final de Copa del Rey del próximo sábado ante el Barcelona. Para el Deportivo, la final era la cita con los andaluces. Después de haber ganado otras dos (Málaga y el Athletic) tras la peor serie de partidos sin ganar de toda su historia en Primera División (quince), los coruñeses tenían la oportunidad de acostarse a dos puntos del Levante.



A pesar de las rotaciones y de mensajes de amistad en las redes sociales, el Sevilla dejó claro desde el principio que no llegaba de paseo a Riazor, que iba a presentar batalla. En el primer minuto, un choque entre Geis y el exsevillista Krohn-Dehli dejó a este tocado y le obligó a pedir el cambio antes del descanso.



El cuerpo a cuerpo fue para los andaluces en la primera mitad, en la que rozaron el 70 por ciento de la posesión y cinco remates entre los tres palos. El primer aviso, a los cuatro minutos, lo dio el mexicano Miguel Layún con un disparo en la frontal que atajó en dos tiempos Rubén Martínez. Carlos Fernández entró con todo por si al portero se le escapaba, pero no sucedió.



El guardameta, cuestionado toda la temporada y cerca de asegurar su renovación automática por partidos, atajó también un disparo escorado de Sandro.



El Deportivo, con el cerebro de los últimos partidos, Emre Çolak, en el banquillo, se dejó dominar y planteó el partido al contragolpe. Adrián, que llegó al encuentro tras superar un pisotón que se había llevado el sábado en San Mamés, cabeceó a centro de Luisinho y David Soria, que negoció con el conjunto coruñés en verano e invierno, despejó a córner.



El Sevilla hizo correr a los locales y exploró diferentes vías para presentarse con peligro en el área del Deportivo. Antes del primer cuarto de hora, una triangulación de los de Vincenzo Montella permitió a Sandro llegar a la línea de fondo y a Carlos Fernández rondar por primera vez el gol con un disparo que se le marchó al lateral de la red.



También lo buscó Guido Pizarro con un remate a córner en el segundo palo tras una salida a destiempo de Rubén, que enmendó el error tapando posteriormente el remate del argentino (min.18).



Los coruñeses apenas fueron capaces de hacer cosquillas al Sevilla antes del descanso y, cuando se acercaron a la meta, apareció Soria para sacar un disparo de rebote de Lucas Pérez (min.29) o un remate de primeras de Adrián a pase de Lucas (min.35).



Ahí salió Çolak por Krohn-Dehli, pero el Deportivo no pudo cambiar la propuesta y el Sevilla se fue al intermedio con varias ocasiones claras para marcar: Banega remató a la derecha de Rubén tras un taconazo de Carlos Fernández (min.40) y después ambos intercambiaron papeles y fue el canterano el que se estrelló con el portero blanquiazul (min.43).



Lo mejor para los de Seedorf fue llegar al descanso con el empate inicial. Tras el paso por el vestuario, el partido fue de ida y vuelta. En medio minuto, el Deportivo creó su mejor ocasión hasta entonces, pero Mosquera, libre de marca en el punto de penalti, desaprovechó un pase de Juanfran.



La respuesta del Sevilla fue inmediata y variada. Tras una pérdida de Guilherme, Banega obligó a Rubén a detener un disparo desde tres cuartos de ataque en dos tiempos (min.47). Después, Correa envió el balón fuera tras una dejada de Carlos Fernández (min.51) y Sandro, tras llevarse a Luisinho con facilidad, volvió a encontrarse con el portero del Dépor (min.55).



Los visitantes siguieron desperdiciando ocasiones, como un disparo de Banega que golpeó en el cuerpo de Schär u otro de Layún que se fue desviado, y el Deportivo se contagió cuando un pase de Lucas Pérez dejó a Adrián solo ante David Soria, que frustró la mejor oportunidad de los coruñeses (min.69).



Tras otro avisó del Sevilla, un cabezazo de Mercado en un saque de esquina que contrarrestó Rubén, Seedorf se la jugó con más pólvora: Bakkali por el pivote defensivo, el brasileño Guilherme, y Fede Valverde por Mosquera.



El Deportivo le buscó la espalda al Sevilla con las carreras y lucha de Lucas Pérez, pero Soria volvió a ganar un mano a mano y el coruñés desperdició otro ataque tras un mal despeje de Mercado.



Los locales empujaron cuanto pudieron, pero otra vez la madera volvió a cruzarse en su camino esta temporada a los 88 minutos en un disparo del costarricense Celso Borges y el partido murió con alternativas en ataque y un empate que no deja satisfecho a ninguno, menos a los locales en su batalla por la permanencia.