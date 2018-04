Dembélé asegura que estará muchos años en el Barcelona

GOAL

Ousmane Dembélé ha recalcado en una entrevista a 'Telefoot' que se cuida ahora más en Barcelona que en Alemania, haciendo hincapié a aquellos que señalaban su estilo de vida como uno de los motivos de su lesión: “En Barcelona tengo ahora un mejor estilo de vida que en Alemania. Allí no tenía un estilo de vida tan saludable y no me lesioné, así que no es por culpa de eso que me haya lesionado en Barcelona”, dijo el jugador.

"¿Irme este verano? No, para nada. Firmé un contrato de cinco años con el Barcelona y voy a estar en Barcelona por mucho tiempo, no te preocupes", manifestó. El futbolista tiene contrato con los azulgranas hasta el 2022: "No me iré de aquí después de una temporada", ha insistido.

"J'ai signé un contrat de 5 ans à Barcelone. Je vais être à Barcelone pour très longtemps. Je ne veux pas partir au bout d'1 année, ne vous inquiétez pas."

Ousmane Dembélé dans @telefoot_TF1 pic.twitter.com/D6jwxrfLAg — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 15, 2018



Habla así de su fichaje por el Barcelona este pasado verano: "Fue un traspaso importante. Acerté al fichar por el Barcelona. Dejé de entrenar con el Borussia Dortmund durante dos o tres semanas, pero no me arrepiento de ello, ya que ahora estoy en el Barcelona, que es dónde quería jugar", señaló.

Reconoce no estar todavía en su mejor momento: "No estoy en lo más alto de mi rendimiento, pero poco a poco estoy mejorando. Tengo que volver a trabajar en ‘cardio’ porque me canso muy rápido”.

Para terminar, confiesa que es difícil habituarse al estilo de juego del Barcelona, pese al apoyo de sus compañeros: "Me dan consejos, me ayudan mucho en el terreno de juego, pero hay que reconocer que es difícil adaptarse al juego del Barcelona".