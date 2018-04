Celta 1-1 Valencia: Santi Mina y Maxi Gómez se neutralizan en Balaídos

GOAL

Con un sabor de boca agridulce pactaron el empate Celta de Vigo y Valencia. El primero porque, pese a sumar ante el cuarto clasificado, de poco le sirve en su pelea por entrar en puestos europeos y el segundo porque, pese a ver de cerca el sello final hacia la próxima Liga de Campeones, no termina de confirmar su vuelta a Europa por la puerta grande.

Así, el inicio del choque fue de color celeste. El Celta se adueñó del balón, permitido por un Valencia al que le pareció más cómodo esperar bien replegado y aprovechar sus rápidas transiciones ante un conjunto vigués que no llegó con la claridad deseada. De esta forma, solo pudo establecer diferencias de haberle sido concedida una pena máxima al cuarto de hora. Servido desde el flanco izquierdo y con opción real de remate, Lato agarró a Wass, una acción que, pese a las ostensibles protestas de todo Balaídos, no consideró tal Undiano Mallenco.







Una jugada que aturdió, o esa impresión dio, al conjunto de Unzué. Y en esas emergió el mejor Valencia, que de una pérdida de Sisto en su propio campo pudo ver allanado el camino a la media hora de juego. Sin embargo, tanto buscó la escuadra Guedes que su disparo acabó por marcharse fuera. Un respiro para los de Balaídos y un latigazo al que respondió Wass con un disparo envenenado que rozó el palo derecho de un Neto que no pudo más que hacer la estatua.

Había comenzado por aquel entonces una especie de correcaminos que sentó mejor al Valencia, que también pidió penalti por una mano fruto de un rebote de Sergi Gómez. Sin tanto dominio de balón por parte gallega, favoreció esto a un conjunto ‘ché’ que en la segunda mitad salió con una marcha más puesta. Los de Marcelino quisieron el balón, dieron un paso adelante y poco tardaron en verse por delante ante un Celta atropellado por los acontecimientos. Tras sendos avisos de Carlos Soler y Guedes, llegó otro regalo de Pione Sisto. Una nueva pérdida de balón en su campo propició el primero del Valencia. Guedes dibujó un pase por encima de la defensa viguesa y Santi Mina pareció sentenciar a sus ex con un disparo cruzado (59’).



Solo lo pareció porque poco tardó en responder el conjunto de Balaídos. A falta de Aspas, bien apareció Maxi Gómez solo cuatro minutos después (63’). De cabeza y servido por Wass, devolvió al marcador un empate para el que no acabó de hacer merecimientos el equipo gallego. No porque no llegara con peligro a la meta de Neto, sino porque el Valencia llegó más y mejor, aunque sin acierto. Así lo probó un conjunto ‘ché’ que o bien por el ‘Tucu’, que salvó sobre la línea un gol cantado, o bien por un Sergio vestido de héroe frente a Vezo y Ferrán Torres, alarga una jornada más el cumplimiento de su sueño. El volver a vestirse el traje de las grandes noches europeas.