Aseguran que la salida de Yerry Mina del Barcelona es "Una utopía"

Yerry Mina no está ofreciendo el nivel que se esperaba en el Barcelona. Su rendimiento ha dado la razón a Ernesto Valverde y explica, en parte, por qué ha jugado tan pocos minutos en el primer equipo. Algunos especularon con una posible cesión del futbolista colombiano, pero el tío y representante del defensa cafetero, Yair Mina, descartó una salida de su sobrino del Camp Nou. "Pensar en que Yerry salga del Barça sería una utopía", dijo a Marca Claro.

PUYOL PIDE PACIENCIA CON YERRY MINA

"Son cuatro meses donde se tuvo no la fortuna de jugar mucho, se llegó siempre con la expectativa de hacer parte de un equipo grande como el Barcelona. La expectativa como lo manifestaban algunos medios, no se ha cumplido, no ha tenido la oportunidad de competir. Él sabía que no iba a llegar a ser titular, porque Barcelona dispone de un grupo bastante amplío al rededor de 25 jugadores top, de Mundial. Él va a saber esperar, tener paciencia, seguramente llegará su momento", empezó diciendo.

Les traemos los mejores momentos del debut de Yerry Mina con el @FCBarcelona_es en @LaLiga pic.twitter.com/htK0XJqcM3 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 12, 2018



"Nosotros luchamos hace tres años por llegar al mejor equipo del mundo, hoy lo estamos. Pensar en salir ahora es una utopía", sentenció.

Y agregó: "Yerry es una persona que pese a no haber jugado en el Barcelona, trabaja con los mejores del mundo. Si bien es cierto no ha hecho parte del equipo, hace parte del grupo que día a día le motiva y le apoya. El estar en la Selección es un trabajo nuevo que lo va a hacer no va a tener ninguna dificultad en acoplarse al grupo y esperemos que las cosas le salgan. Hay una confianza absoluta".