Agente de Dembélé: "Las críticas me hacen reír"

El agente de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ha salido a respaldar a su representado después de las críticas que ha recibido el jugador del Barcelona en los últimos días.

El Barcelona parece ya estar cansado de algunas actitudes de Dembélé y, este domingo, en la previa del encuentro ante Betis, hubo dos mensajes bien claros que son también avisos para el francés: el delantero quedó fuera de la convocatoria y Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del club catalán, disparó contra el futbolista. “En este club, debes vivir tu profesión al máximo”, afirmaba el directivo en beIN SPORTS.

"Todas estas críticas me hacen reír. Empezaron con un supuesto retraso antes de un partido de la Liga de Campeones contra el Inter. Me sorprende que los periódicos tan serios puedan tener esa información, porque Ousmane no llegó tarde. El entrenador (Ernesto Valverde) confirmó que no estuvo en el XI inicial por otra razón, ajena a cualquier retraso", dijo Sissoko a RMC Sport este lunes.

"Afortunadamente sabe ignorar las críticas, muchas son infundadas. Tiene 20 años, juega en el Barça e hizo un gran arranque de temporada. Eso es lo importante. Somos conscientes que tiene cosas aún por mejorar, pero es normal a su edad", explicó.

Y agregó: "Es cierto que Ousmane estaba enfermo (antes del partido contra el Betis). No había dormido en toda la noche, estaba muy cansado. Se perdió el entrenamiento de la mañana y de lo que el club nos ha culpado es de no haber avisado un poco antes para que un médico pueda verle. Lo hizo un poco tarde. Pero estaba enfermo, el club confirmó que tenía una enfermedad gastrointestinal, se perdió el entrenamiento por eso. Y me sorprende que también hagamos una polémica cuando está enfermo".

Sissoko se refirió también a la "controversia en el partido contra el Rayo Vallecano, en el que Ousmane empata el partido". El francés cogió rápido el balón y casi no celebró su conquista. "El equipo toma rápidamente el balón si está perdiendo, no estoy seguro de que en Barcelona celebren los goles cuando están perdiendo", señaló el agente del ex Borussia Dortmund.

"Ousmane continúa trabajando, está en un club grande, está en la selección nacional y Didier Deschamps lo sigue llamando (...) Es muy exigente con el comportamiento de los jugadores, y si Ousmane está hoy en el equipo de Francia es porque se lo merece. También hablé con Eric Abidal por teléfono (el director deportivo del Barcelona), está muy contento con Ousmane, me dijo que estaba entrenando muy bien. Él no le pregunta nada en este momento", finalizó.