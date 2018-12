Concacaf: Liga de Campeones

Patrick Meehan

Ayer por la noche se celebró el sorteo de la CONCACAF Champions League en la ciudad de Miami. Con invitados de lujo como Moises Muñoz, Carlos Salcido, Blas Pérez y demás, se conocieron los enfrentamientos de octavos de final que quedaron de la siguiente manera:

Matchups have been set for #SCCL2019!



Los emparejamientos para los octavos de final de la #SCCL 2019 son los siguientes: pic.twitter.com/HgQUoTpxj4 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 4, 2018



De bote pronto resalta el Tigres vs. Deportivo Saprissa, Toluca vs. Sporting Kansas City y el posible enfrentamiento de Atlanta United vs. Rayados en cuartos de final.

El torneo de clubes más prestigioso del continente, como lo anunciaron durante el evento, prepara una edición más con el nuevo formato, un nuevo logo y un nuevo trofeo.

Los micrófonos de beIN SPORTS lograron hablar con algunos de los protagonistas de la noche.

Carlos Salcido, CD Guadalajara

“Es muy difícil llegar a un mundial de clubes. Tienes que ganar tu liga, ser el mejor club de tu área y después poder participar para ser el mejor club del mundo.” Sobre si planea retirarse después del mundial de clubes: “Tengo contrato hasta junio. No me he sentado con directiva ni nada pero siempre hay ciclos que se cierran”.

Everardo Valdez, directivo de Rayados

¿Se toma como revancha la serie ante Cruz Azul por la Copa Mx?

“Son escenarios diferentes. Creo que se parecen en las ganas de querer ganarlo. Ojala tengamos buena participación y le demos un gusto a nuestra afición”. Sobre la relación entre aficionados y directiva: “Percibo que se esta retomando la relación entre aficionados y directiva”. ¿Maxi Meza a Rayados? “Creo que no es el momento de hablar sobre refuerzos. Seguimos en competencia y estamos enfocados en eso”.



Hernan Medford, DT Herediano: “El reto es la Concachampions. Espero poder repetir lo que hice en Saprissa que fue quedar tercer lugar del mundo. Los favoritos son los mexicanos pero queremos cambiar esa historia”.



Las eliminatorias de octavos se jugarán en febrero del 2019.

Creo que será un torneo donde volverán a dominar los clubes mexicanos. Podría decir que Atlanta United sería el de la MLS que mas opciones tiene pero ahora con la salida del ‘Tata’ Martino no se sabe cómo seguirán jugando. También es verdad que la competencia empieza hasta febrero y de aquí a esa fecha todos los equipos podrán tener jugadores y entrenadores completamente diferentes.