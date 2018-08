.EFE

La prensa argentina aseguró este martes que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le informó al seleccionador interino, Lionel Scaloni, que no jugará los amistosos que tiene previstos Argentina este año.



"Bomba en la selección: Lionel Messi no vuelve este año y hay dudas sobre su futuro", publicó el diario Clarín, que asegura que la información surgió de "fuentes" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).





Ante la consulta de Efe, los portavoces de la AFA aseguraron no tener "ningún tipo de información al respecto".



Argentina, dirigida de forma interina por Scaloni con la ayuda de Pablo Aimar, jugará dos amistosos en Estados Unidos ante Guatemala y Colombia el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.



El partido ante Guatemala se jugará en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. La Albiceleste se medirá luego ante Colombia en el estadio Met Life de Nueva Jersey.



La nómina de citados debería presentarse antes de este domingo.



Serán los primeros partidos de Argentina tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que derivó en la salida del seleccionador Jorge Sampaoli.



El diario deportivo Olé sostiene que "en principio" Messi "no estaría" en estos amistosos ni en otros que se jueguen durante este año.



También algunos programas de televisión aseguran que el capitán albiceleste no jugará con Argentina hasta el 2019, año en que se disputará la Copa América de Brasil