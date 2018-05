Zidane revela que ha fallado en motivar a los jugadores del Real Madrid

EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió que no habría firmado la situación en la que está, en la final de la Liga de Campeones para ganar el título de mayor prestigio por tercer año consecutivo, pero eliminado pronto en Copa del Rey y lejos del líder en Liga.



"No habría firmado porque al inicio de temporada queríamos ganar todo, pero de vez en cuando hay que aceptar esto, forma parte de tu carrera y de tu vida, convivir con los momentos negativos y el próximo año el Real Madrid va a hacer todo lo posible para cambiar lo de este año y luchar por ganar la liga", reflexionó.



Sintiendo la mala Liga que ha protagonizado su equipo, Zidane encara el último partido del curso en el Santiago Bernabéu, frente al Celta, con el objetivo de agradar a su afición.



"Es una pena pero es el último partido de la temporada en nuestro estadio, queremos dar la última alegría a nuestros aficionados ganando el parido. Ellos se lo merecen y lo vamos a intentar. Vamos a darlo todo", dijo.







"La temporada ha ido como ha ido. Creo que la iniciamos fenomenal, ganando tres títulos y para nosotros fue peor la Copa y la Liga. Ahora estamos en la final de la Champions y vamos a darlo todo para defender nuestro título e intentar ganar el que todo el mundo quiere ganar. La Liga es lo más difícil porque son 38 jornadas pero la Champions es la ostia y todo el mundo la quiere", añadió.



Reconoció Zidane que ha fallado en el aspecto motivacional de su equipo en Liga y sacó la cara por la segunda unidad que ha tenido un protagonismo menor. "No podemos controlar la crítica, en el Real Madrid existe cuando las cosas no salen bien".



"Los que juegan menos han tenido carácter y lo han hecho bien. La culpa no es solo de los que juegan menos, es de todos y como primer responsable soy yo por el tema de motivación y regularidad. Todos estamos en el mismo barco", afirmó.



Respecto al partido ante el Celta de Vigo, el técnico madridista destacó el regreso de Iago Aspas. "Es un internacional español y muy buen jugador, me gusta y es un plus para el Celta". Y confía en ver un buen nivel en su equipo para preparar la final de Kiev compitiendo.







"La motivación no va a cambiar ya porque no podemos ganar la liga pero jugando se prepara muy bien la final, a nivel de intensidad nada puede reemplazar un partido. Los dos partidos que nos quedan los vamos a hacer de la mejor manera posible", dijo.



Ante la posibilidad de ganar su tercera Liga de Campeones como técnico, Zidane reconoció que "a lo mejor no lo habría pensado" cuando admitió dar el salto al primer equipo como técnico, pero destacó que por su carácter "muy positivo" era una opción. "Cuando te haces cargo de ser entrenador del Real Madrid, te dan esta oportunidad, sabes que se puede ganar. Como jugador lo gané todo en mi carrera por qué no como entrenador".



Y escapó del papel de favorito ante el Liverpool en la final de Kiev. "No pensamos que somos favoritos en el vestuario, lo que digan fuera es una cosa pero dentro se piensa otra. Tenemos una final y dos semanas para darlo todo".



"Siempre se habla y no va a parar, pero al mismo tiempo a nosotros no nos va a cambiar nada, estamos antes de una tercera final, la cuarta en cinco años, concentrados únicamente en esto. Quedan dos partidos para prepararla y lo vamos a hacer bien para tener éxito en Kiev".



Y defendió a su defensa, convencido de que harán una gran final. "No creo que tengamos que prepararnos específicamente. Sabemos que hay que defender bien para atacar, somos muy buenos con el balón y aunque últimamente hayamos encajado muchos goles no estoy de acuerdo con que nuestro problema sea la defensa".



"Podemos mejorar y encajar menos goles pero nuestra defensa es muy sólida, estoy orgulloso de ella. Vamos a jugar ante un equipo muy bueno ofensivamente pero nos vamos a preparar", sentenció.