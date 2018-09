EFE

El ex entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, el seleccionador francés Didier Deschamps y el preparador de Croacia Zlatko Dalic optarán a llevarse el premio 'The Best' de la FIFA a mejor entrenador del año.



Zidane, quien renunció al banquillo blanco este verano, podría repetir el galardón conseguido el año pasado, teniendo la tercera Champions League conseguida con el Real Madrid como máximo aval, mientras que Deschamps, campeón del mundo con Francia y Dalic, finalista con el combinado croata, podrían coronarse por primera vez.

"Ganar la Copa del mundo como entrenador y como capitán es algo increíble, pero que Zidane haya ganado la Champions otra vez también lo es", explicó Kasper Schmeichel.



Sol Campbell, exjugador del Arsenal, destacó de Deschamps que "tiene mucha experiencia" y que tiene mucho mérito que lo "siguió intentando tras la derrota en la Eurocopa".



El ganador del premio se desvelará el próximo 24 de septiembre en una ceremonia organizada en el teatro Royal London Festival Hall de la capital inglesa.