Sin Salah, Colombia y Egipto igualan sin goles

La selección de Colombia no pasó del empate 0-0 este viernes contra la de Egipto en un amistoso preparatorio con miras al Mundial de Rusia de 2018 -que disputarán ambos-, en el que los cafeteros dominaron el duelo, pero pagaron su falta de acierto.



En el estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo (norte de Italia), seguidos por unos 2.000 aficionados colombianos, la selección cafetera no pudo romper el muro defensivo de un Egipto que no pudo contar este viernes con su líder, Mohamed Salah, delantero del Liverpool.





Colombia creó ocasiones de gol con continuidad y tuvo una oportunidad inmejorable en el minuto 90 con José Izquierdo, pero el jugador del Brighton inglés perdonó ante el meta egipcio Mohamed El Shenawy.



El técnico cafetero, el argentino José Pékerman, apostó este viernes por un 4-3-3, con Radamel Falcao de delantero centro acompañado en las bandas por Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez.



El conjunto colombiano se medía con un Egipto que, sin poder contar con Salah, lesionado en un hombro tras un choque con el español Sergio Ramos en la última final de la Liga de Campeones, se encomendó a Trezeguet, talento del Kasimpasa turco.



Colombia encaró el encuentro con agresividad y, liderado por la calidad técnica de James y la rapidez de Cuadrado, creó hasta cinco buenas oportunidades de gol para adelantarse en la primera mitad, aunque le faltó pegada.



Falcao dio un primer aviso a los 2 minutos de juego con un cabezazo que terminó fuera por poco, aunque las mejores oportunidades llegaron entre el 35 y el 37.



En el 35, James rozó el gol de la ventaja con un zurdazo de falta directa que se estrelló contra el larguero mientras que, dos minutos después, Cuadrado perdonó una gran ocasión al intentarlo con una vaselina que terminó por pocos centímetros encima del larguero.



Si la circulación de balón de Colombia fue positiva, los cafeteros pasaron algunos sustos ante la rapidez del egipcio Trezeguet, que puso en apuros a Yerry Mina y a Dávinson Sánchez tras una gran acción personal en el área de penalti, que terminó sin tener premio.



En la reanudación, Pékerman efectuó seis cambios y dio paso, entre otros, a Carlos Bacca por Falcao, José Izquierdo por Cuadrado, Juan Fernando Quintero por Mateos Uribe y Miguel Borja por Jefferson Lerma.



Los cafeteros fueron los dueños absolutos del partido, ante un Egipto que pagó el desgaste de energías realizado en la primera parte y que solo pudo defenderse en su mitad de campo, sin acercarse de manera peligrosa a la portería de David Ospina.



Sin embargo, el equipo entrenado por el argentino Héctor Cúper logró aguantar la fuerte presión de una Colombia que tardó hasta los últimos minutos para crear ocasiones concretas.



Tras unos disparos peligrosos de James y de Quintero, la mejor oportunidad llegó en el 90 para Izquierdo, que regateó a dos defensas recortando desde la banda izquierda y que remató sin poder desequilibrar el marcador.