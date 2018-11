Seedorf y su Camerún, última prueba de Brasil en 2018

EFE

La selección brasileña de Tité y Neymar continúa su gira europea de pruebas con un amistoso en Milton Keynes, localidad cercana a Londres, en el que se medirá este martes a Camerún, dirigida por el holandés Clarence Seedorf, que prepara a los Leones Indomables para la próxima Copa de África de Naciones de 2019, en la que serán los anfritiones.



La Canarinha saldrá de Londres, donde el pasado viernes derrotó a Uruguay, para desplazarse a la localidad de Milton Keynes -a 50 kilómetros de la capital británica- y cerrar su gira europea de amistosos, con su último encuentro del año.



Un solitario gol de penalti de Neymar decidió un partido en el que hubo más tensión que juego, por la historia sostenida entre ambos conjuntos.

A #SeleçãoBrasileira realizou ontem seu último treino em 2018, em preparação para.o amistoso de hoje, contra Camarões. Veja como foi em menos de 1 minuto! #GigantesPorNatureza



🇧🇷 x 🇨🇲 - 17h30 pic.twitter.com/LqQYBJva3G — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2018





Tité, seleccionador de Brasil puso el mejor once que las bajas le permitieron. Las ausencias de Casemiro, Marcelo y Philippe Coutinho modificaron el once tipo del técnico brasileño, quien dio minutos a Walace en el centro del campo, a Filipe Luis en el lateral izquierdo y a Douglas Costa en el lugar de Coutinho.



Para este martes, se avecinan aún más cambios, empezando por la defensa. Dedé y Pablo salieron este domingo a rueda de prensa y se presentan como dos de los posibles integrantes del once inicial en el Staium MK, con capacidad para 30.000 espectadores.



Los dos defensores podrían actuar en el centro de la zaga, en sustitución de Marquinhos, intocable desde el Mundial, y Miranda, quien ya disputó los 90 minutos contra Uruguay.



"Ya he tenido la oportunidad de jugar con Thiago Silva y con Marquinhos y si tengo que jugar con Pablo o con Miranda será especial para mí y haré todo lo posible para ayudar", reflexionó Dedé, único jugador del Campeonato brasileño en la convocatoria.



También se anticipan cambios en el centro del campo, con la posible entrada de Allan, del Nápoles, en el lugar de Renato Augusto, e incluso de Paulinho, Fabinho o Rafinha, todos ellos sin tiempo contra Uruguay.



Arriba, también parece claro que Tité, con las miras en la próxima Copa América 2019, probará a Gabriel Jesús y a Richarlison.



Con Seedorf como seleccionador, en su cuarto trabajo como entrenador tras su paso por Milán, el Shenzén chino y el Deportivo de La Coruña, Camerún llega al choque con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, con el objetivo último de conjuntar un potente bloque para la Copa de África que acogerá del 15 de junio al 13 de julio de 2019.



El exmadridista Clarence Seedorf contará con su máxima estrella Eric-Maxim Choupo Moting, conocedor del frío que se vivirá en Milton Keynes -el termómetro bajó hasta los tres grados este domingo-. El delantero pasó una etapa de su carrera en el Stoke City aunque ahora vive tiempos mejores en el Paris Saint Germain.



También le pillará cerca de su casa el partido a Andre-Frank Anguissa, centrocampista del Fulham.



Otro de los atractivos de la noche será comprobar si Seedorf y su asistente, Patrick Kluivert, vuelven a utilizar el tablero con fichas amarillas y rojas sobre el que iban dibujando la táctica, en la derrota hace tres días contra Marruecos.