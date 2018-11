Scaloni no se "ilusiona" con ser el entrenador definitivo de Argentina

EFE

El seleccionador interino de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este jueves que no se puede "ilusionar" con seguir en el cargo porque tan solo hay "hipótesis" sobre su continuidad luego de que la próxima semana cumpla el ciclo de seis partidos dirigidos para los que la AFA lo requirió.



"Yo no me puedo ilusionar con algo que hoy en día no existe, no es real, son todo hipótesis", indicó Scaloni en la rueda de prensa previa al primero de los dos amistosos que Argentina jugará contra México este viernes y el próximo martes en idéntico horario.



Esos partidos completarán los seis amistosos que la selección argentina tenía antes de finalizar el año y que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a Scaloni para dirigir al combinado mientras buscaba a un nuevo seleccionador.





Sin embargo, la AFA no ha confirmado a ningún sustituto de Scaloni, por lo que no se descarta la candidatura del propio seleccionador interino al puesto definitivo.



"Nosotros estamos hasta el martes (...). Vinimos por estos seis y nunca trabajamos más allá de esto", recalcó.



Por ello, subrayó que tiene la mente puesta en el cuadro sub'20, al que está previsto que entrene desde diciembre en su preparación para afrontar el Sudamericano de esa categoría que se jugará en febrero de 2019 en Chile, que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Polonia.



Respecto al primer partido contra México, que se jugará en el estadio Mario Kempes de Córdoba, en el centro de Argentina, Scaloni confirmó el once casi completo en la conferencia de prensa.



La 'Albiceleste' formará con Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori, Juan Marcos Foyth, Nicolás Tagliafico; Ángel Correa, Giovani lo Celso, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lautaro Martínez y Paulo Dybala.



La única duda es la de Foyth, que según Scaloni sufrió un corte "bastante grande" en el entrenamiento del miércoles, por lo que en caso de que se confirme su baja jugará Gabriel Mercado.



Asimismo, confirmó que en el partido del martes 20 en Mendoza (oeste), también ante México, la alineación tendrá muchos cambios, aunque no especificó una cantidad concreta.



El preparador habló de Dybala y destacó que "tiene una oportunidad delante de su gente", ya que el partido se disputa en su ciudad natal.



"Será un partido más importante para él, se desbloqueará, seguro hará gol", insistió, en referencia a que Dybala todavía no pudo demostrar con la selección lo que hizo a nivel de clubes en la Juventus, en parte debido a que juega en una posición muy similar a Lionel Messi, que no está en esta convocatoria.



Scaloni dijo sobre el futbolista del Barcelnoa que no ha hablado con él sobre su futuro cercano en la selección.



"Yo no hablé con él de si va a venir a jugar la Copa América (...). Estimo, deseo y creo que va a volver a la selección, pero no es un tema que hayamos tocado y que estemos pensando, falta un montón", aseveró