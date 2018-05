Roberto Mancini estaría más cerca de la selección de Italia

EFE



"El acuerdo con el técnico italiano expira el 14 de mayo", informó este domingo el club ruso en un comunicado, que precisa que el contrato fue suspendido de mutuo acuerdo, por lo que no tiene en cuenta compensaciones.



Mancini, que lleva varias semanas negociando con la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para hacerse cargo del combinado transalpino, dejará San Petersburgo justo después de que concluya hoy la última jornada de la liga rusa con el partido Zenit-Jabarovsk.



La prensa informó profusamente sobre los encuentros con el vicepresidente de la FIGC, Alessandro Costacurta, aunque éste matizó que Mancini era sólo uno de los candidatos al puesto de seleccionador.



El fiasco del Zenit no parece haber afectado a Mancini, campeón de Liga con el Manchester City y el Inter de Milán, ni echado para atrás a los dirigentes del fútbol italiano que buscan un especialista experimentado para sacar de la crisis a su selección.



Por si fuera poco, Mancini, un auténtico superviviente, ha recibido ya el visto bueno de otro viejo conocido del fútbol ruso, Fabio Capello.



La selección italiana es, junto a la holandesa, la gran ausencia del Mundial de Rusia, ya que fue sorprendentemente apeada en la repesca por Suecia.



La salida del técnico transalpino, que tenía un contrato de tres años con opción a otros dos, era un secreto a voces, más aún después de los enfrentamientos que tuvo con la directiva por la falta de refuerzos, aunque el club gastó casi 100 millones de euros en fichajes.



No obstante, los recién llegados, en su mayoría argentinos como Paredes, Rigoni o Kranevitter no dieron la talla, especialmente los dos últimos.



El Zenit, club patrocinado por el consorcio gasístico Gazprom, fue eliminado de la copa, de la Liga Europa ante el Leipzig, y en liga es quinto y se ha quedado por segunda temporada consecutiva fuera de la Liga de Campeones.



"Antes de celebrar un entierro, hay que encontrar un cadáver", dijo Mancini en rueda de prensa tras ser eliminado por el Leipzig en uno de sus muchos enfrentamientos con la prensa rusa.



El proyecto del Zenit recuerda en los últimos años al del PSG, ya que ha invertido cientos de millones en fichajes, pero sólo ha ganado tres Ligas en los últimos diez años y en Champions nunca ha pasado de los octavos de final.



La prensa rusa ha mencionado al italiano Carlo Ancelotti y al español Unai Emery, que ya entrenó brevemente en Rusia al Spartak Moscú, entre los candidatos al banquillo del Zenit.