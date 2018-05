Rafa Nadal ofrece sugerencia para acabar con las simulaciones de los futbolistas

EFE

Rafael Nadal explicó este lunes que se puso la camiseta del Atlético de Madrid este jueves durante el partido contra el Arsenal de la Liga Europa, porque se la regaló el presidente del club Enrique Cerezo, y añadió que en el fútbol "hay mucha hipocresía", y que si los encuentros se pudieran rearbitrar al día siguiente y se sancionara después se acabaría la polémica.



"El otro día estuve en el campo del Atlético, el estadio es muy bonito y espectacular, tienen un estadio precioso", comenzó Nadal sobre su visita al Wanda Metropolitano.



"Hay un problema en esta sociedad y es si eres de un equipo parece que tienes que ser anti del otro. Yo soy muy del Madrid pero tengo amigos que son del Atlético y juegan con un equipo inglés. El presidente me regaló una camiseta en el descanso y hacía bastante frío y me la puse de bufanda. En este país hay demasiada hipocresía o demasiadas páginas para escribir para terminar opinando de cualquier tontería", dijo.



Nadal también dio su opinión sobre el 'clásico' de este domingo y comentó que del árbitro no le correspondía hablar. "Bastante tendrá el árbitro con lo que se escribe y se habla de él", señaló.



"Fue un partido bonito. El Madrid tuvo una oportunidad buena de llevarse el partido. El Barcelona jugó bien también, y es verdad que Cristiano se tuvo que retirar. Disfruté de un buen partido de fútbol pero no se puede hablar de un partido que no se juega nada".



"El problema de los árbitros es que si el lunes se revisaran los partidos y se sancionara por los errores lo tendrían más fácil. Al final lo tienen muy complicado. Hay jugadores que intentan engañar demasiado a los árbitros. Si se re-arbitrara y se sancionara seguro que se acababa este asunto", zanjó el número uno.