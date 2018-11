La UEFA descarta una Superliga Europea

EFE

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Andrea Agnelli, aseguraron que no está sobre la mesa la celebración de una Superliga europea, tal y como apareció publicado en la última oleada de filtraciones conocida como "Football Leaks".



"La Superliga está fuera del debate. Casi nadie lo ha discutido en 2018", declaró Ceferin en una conferencia de prensa organizada en Bruselas.

🇪🇺 Ceferin y Agnelli, presidentes de UEFA y ECA, sobre la Superliga Europea en @BBCSport:



➡️ “Nunca nos hemos involucrado en esos documentos (Football Leaks), la Superliga no está en nuestros proyectos”



➡️ “Nuestro deber es salvaguardar las grandes herencias del fútbol europeo” pic.twitter.com/e5pe72oyh6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 20, 2018

El máximo responsable de la UEFA se mostró además reticente a que en el futuro se organice una competición "privada" y "secreta".



"Estamos felices como estamos", señaló por su parte Agnelli, quien aseguró que la posibilidad de esa Superliga está "descartada" y aseguró que "en lo que respecta a la ECA y a la Juventus, en 2018 no ha habido conversaciones sobre la Superliga".



"No ha habido conversaciones sobre la Superliga desde 2015", dijo Agnelli, presidente también de la Juventus, quien descartó una competición privada al margen de la UEFA, que definió no solo como el "centro" del fútbol europeo sino también mundial, debido a "su dimensión".



"Con UEFA tenemos todos los elementos para trabajar felices juntos", señaló Agnelli, quien preguntado sobre el eventual desarrollo de una competición continental reservada a los mejores clubes europeos respondió que "el futuro tiene que escribirse".