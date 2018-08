La neumonía de Ronaldo Nazário evoluciona bien y será dado de alta mañana

EFE

El ex futbolista brasileño Ronaldo Nazário de Lima será dado de alta este lunes tras permanecer ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, desde el pasado viernes.



Ronaldo evoluciona bien tras ser ingresado por un fuerte proceso gripal, han indicado fuentes del entorno del que fuera delantero del FC Barcelona, Real Madrid y Milán, entre otros.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018

El ex futbolista ingresó el pasado viernes por la tarde en el Hospital de Can Misses de Ibiza, donde se le diagnosticó una neumonía después de que acudiera al servicio de Urgencias, han confirmado fuentes del Área de Salud de Ibiza y Formentera.



El brasileño estuvo en el hospital público hasta la medianoche del viernes, cuando pidió el alta e ingresó en el centro hospitalario privado de Ibiza.



Según publica "Diario de Ibiza", el ex delantero está ahora ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.



Una vez dado de alta, el futbolista regresará a su domicilio "sin complicaciones", según han asegurado desde su entorno.