Francia lidera la clasificación de la FIFA dieciséis años después

La selección de Francia, campeona del Mundo en Rusia 2018, lidera dieciséis años después la clasificación mundial de la FIFA, configurada ya con la nueva fórmula de puntuación aprobado en junio pasado por el Consejo de la FIFA, y en la que España figura en el noveno puesto.

Este modelo está basado en la suma y resta de puntos del total previo de cada equipo en lugar de establecer un promedio durante un periodo de tiempo concreto como sucedía antes.



Entre las novedades destaca que los clubes inactivos mantienen sus puntuaciones ya que los partidos ya jugados no pierden valor. No obstante, esta fórmula penaliza perder o empatar ante rivales más débiles excepto en los enfrentamientos de las rondas de eliminación directa de las grandes competiciones, como un Mundial.



Así, el modelo ha provocado variaciones en la clasificación del mes de agosto. Francia lidera la clasificación. No ocupaba el primer puesto desde mayo del 2002.

Sin embargo, Francia aventaja en solo tres puntos a Bélgica, terceros en el Mundial de Rusia. Brasil va a continuación y Croacia, subcampeona del mundo, es cuarta, el mejor puesto de su historia, que no lograba desde junio del 2013.



Otras posiciones a considerar son el quinto lugar de Uruguay, de Inglaterra, sexta, o Suecia, que es decimotercera. Portugal es séptima y Suiza octava. Ambas por delante de España, que es novena.



Alemania es la que más ha caído en la clasificación. Ahora es la decimoquinta en la tabla.