"El verdadero Ronaldo soy yo, Cristiano merece todo lo que ha logrado"

Ronaldo Nazario de Lima, leyenda del fútbol mundial y propietario del Real Valladolid, estuvo en México atendiendo a diferentes compromisos comerciales y también tuvo tiempo para dar una conferencia de prensa, en la que repasó varios temas de rigurosa actualidad.

Cuestionado acerca de quién es el “auténtico” Ronaldo, si él o Cristiano Ronaldo, el “fenómeno” carioca comentó: “Soy el verdadero Ronaldo (risas). Ese soy yo y no hay otro como yo. Pero esto no quita el mérito que tengan otros que se llamen como yo. Por ejemplo, Cristiano merece todo lo que ha ganado. No se puede comparar esto, hay miles de criterios para establecer comparaciones, pero yo estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido como jugador”.

Acerca de la Champions League y los favoritos de este año, Ronaldo expresó que “este año está muy competitiva, muy abierta. Supongo que al final estarán los equipos tradicionales de la competición. El Madrid, el Barcelona, el Manchester City que todavía está en la pelea y el PSG de Neymar, pero está difícil saber quién puede ganar este año la Champions”.

Sobre el Real Valladolid, su club, Ronaldo desveló que este verano estuvo muy cerca de fichar a un defensa mexicano para el Pucela: “Estuvimos muy cerca de fichar a un defensa de México que es muy bueno, estuvimos cerca, pero no se pudo hacer. Estamos viendo otras posibilidades y miramos en muchos sitios, pero nuestro presupuesto para fichajes es muy bajo”.

Preguntado sobre quienes son los mejores delanteros del mundo, Ronaldo apostó por una terna integrada por “Van Basten, Pelé... y por vuestra insistencia (la de los periodistas), yo mismo”.

Por último, cuestionado sobre el VAR, Ronaldo comentó que “le gusta mucho” porque “consigue que haya más justicia en el fútbol y da una buena solución en el 98% de los casos”.