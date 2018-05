"El verdadero desafío de Neymar es ganar la Champions League con el PSG"

EFE

El italobrasileño Thiago Motta, ex-centrocampista del París Saint-Germain (PSG), cree que el delantero brasileño Neymar seguirá en el club parisino la próxima temporada y opina que el verdadero reto de este es "ganar la Liga de Campeones con el PSG".



"Se habla del Real Madrid pero ¿qué aportaría allí? El Madrid ha ganado tres Ligas de Campeones consecutivas. ¿Cuál sería el reto? El verdadero desafío de Neymar es ganar la Liga de Campeones con el PSG", dijo en una entrevista publicada este miércoles en "Le Parisien" Motta, quien cumplirá 36 años el próximo mes de agosto.



Añadió que el delantero "necesita ser feliz para estar bien en el campo" y que, al contrario de los demás, las condiciones anímicas del brasileño se reflejan en su actitud ya que "todo el mundo se fija en él".



Puesto a buscar al jugador ideal para reemplazarse a si mismo en el PSG, Motta aseguró que desearía ver al alemán Toni Kroos (Real Madrid) en su equipo.







"Puede jugar también en una posición más avanzada. Pero dentro del estilo de juego que conviene al PSG, él es excepcional. Le admiro mucho y desde hace mucho tiempo. Puede jugar en los tres puestos del centro del campo y especialmente delante de la defensa", aseguró.



Además, Motta, que dijo recientemente que esta temporada era la última de su carrera y anunció su intención de convertirse en entrenador, habló sobre su futura función en el filial del PSG, que probablemente se hará oficial en los próximos días.



"La ambición de los jóvenes debe ser la de integrar el primer equipo. Es lo que quiero oír de la boca de los jugadores que voy a entrenar la próxima temporada", explicó.







En cuanto a sus cualidades de técnico, el centrocampista brasileño dejó claro que nunca intentó "atraer el foco" sobre él y que eso no iba a cambiar ahora, recordando al mismo tiempo que los protagonistas eran "los jugadores" y no "el entrenador".



"Tácticamente, Guardiola es el número uno. En cada partido hay alguna novedad. (...) También pienso en Zidane. Tiene una enorme plantilla a su disposición, pero su talento es especial", reconoció.



También tuvo palabras para el nuevo técnico del club parisino, el alemán Thomas Tuchel, cuyas primeras declaraciones le "gustaron mucho".



"Quiere proponer un juego bonito sin pensar únicamente en los resultados. (...) Aporta esperanza. Me gustaría intercambiar con él, sobre todo para escucharlo. En París se va a encontrar con jugadores de talento", afirmó.



Thiago Motta, a pesar de sus repetidas lesiones, ha conseguido 27 títulos en su carrera de profesional que le llevó al Barcelona, club con el que debutó en 2001, Atlético de Madrid, Génova, Inter y PSG.