El día que nació la amistad Neymar - Messi

Neymar Jr, actual jugador del París Saint-Germain, reveló en una entrevista para el programa 'Altas Horas' del canal Globo, cómo comenzó la estrecha amistad con Lionel Messi en sus días en el Barcelona.

“Messi me vio medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Me vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: ‘Tienes que ser tú mismo. Juega tu fútbol y no te dejes intimidar’”, explicó el brasileño.

Neymar é um dos convidados do "Altas Horas" amanhã! Ele falou sobre a previsão para voltar a jogar pic.twitter.com/k4kcMU9LxL — globoesportecom (@globoesportecom) April 13, 2018

Además, el delantero continuó explicando sus primeros días como azulgrana: “Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza".

"Después de hablar con Messi me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande”, añadió.