El Bayern Múnich le agradece a Ancelotti que fichara a James Rodríguez

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Múnich, no confirmó el rumor que apuntaba a que el equipo alemán haría efectiva la cláusula de compra sobre James Rodríguez de 42 millones de euros al Real Madrid para final de temporada.

No obstante, el directivo se limitó a ensalzar la labor del centrocampista colombiano desde que juega en el Allianz Arena, e incluso agradeció a Carlo Ancelotti el papel que desempeñó a la hora de que se decidiera por los bávaros.

"Lleva un rendimiento excelente, especialmente desde que Jupp Heynckes se hizo cargo del equipo. Fue una operación muy buena y tengo que felicitar nuevamente a Carlo Ancelotti por ello", dijo Rummenigge a los periodistas en el aeropuerto.

Insistido sobre si el actual campeón de la Bundesliga ejecutará o no la opción de compra del cafetero, el ex futbolista recalcó que hay unas condiciones "claras" con respecto al contrato de James y remarcó: "no tenemos prisa".