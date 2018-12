Eden Hazard insiste en ir al Real Madrid

GOAL

Eden Hazard, extremo del Chelsea, ha vuelto a mostrar su amor por el Real Madrid. El futbolista belga, que lleva un tiempo en la agenda blanca, ha afirmado que "siempre ha amado al Real Madrid".

⚽ Prolongation à Chelsea ou départ vers le Real Madrid ? Eden Hazard se confie sur son avenir dans #TeamDuga ! ⤵ pic.twitter.com/wf4TBBlMIu — Team Duga (@TeamDugaRMC) December 10, 2018

"Siempre he amado al Madrid", dijo Hazard en el programa 'Team Duga', presentado por el ex futbolista Christophe Dugarry en Radio Montecarlo. "Tú me conoces, siempre he amado al Madrid, desde antes de Zidane".

"Ya veremos qué pasa en el futuro, no lo tengo nada claro. Me queda un año de contrato aquí, y después ya veremos. El nuevo entrenador (refiriéndose al técnico italiano Maurizio Sarri) entiende el fútbol como yo, así que ya veremos. Mi familia está en Londres, yo voy a cumplir 28 años... No me quiero tener ningún arrepentimiento al final de mi carrera. Tomaré una decisión, no sé cuándo, pero la tomaré", comentó el internacional por Bélgica.