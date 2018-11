Andrés Iniesta habla del futuro de Neymar

GOAL

Ya más relajado, cumpliendo otro rol en el fútbol japonés, Andrés Iniesta sorprendió con una declaración cuando le preguntaron sobre el futuro de Neymar, su ex compañero en Barcelona. “No me dolería ver a Neymar de blanco, en el Madrid, porque el Barça sigue contando con jugadores únicos y lo sigo viendo un equipo para optar por todos los títulos”, disparó el histórico volante en una entrevista en Cadena Ser.

El hombre de Fuentealbilla, por otra parte, cree que es muy complicado que el delantero brasileño vuelva a vestir la camiseta azulgrana: “Decir que no puede volver es muy categórico, pero lo veo difícil”.

Con respecto a su presente en el Vissel Kobe, de Japón, Iniesta explicó que se siente cómodo. Eso sí, como era de esperar, confesó además que extraña el día a día en el club catalán. “Ojalá hubiese podido estar diez años más en el Barça. Lo digo como lo siento. En ningún sitio iba a estar mejor que ahí. Pero, en la vida, hay que tomar decisiones, sobre todo cuando uno cree que ya lo ha hecho todo”, aseguró el también ex jugador de la Selección española, quien, casi al mismo tiempo, volvió a contar por qué decidió decirle adiós a la institución de su vida: “Sentí que me vacié, necesitaba otro estímulo, otra cosa y no podía estar en un sitio donde me lo han dado todo. No puedo estar si no siento que voy a dar el 200%. Llevaba un par de años también siendo el capitán. Eso es un plus añadido a todo”.

¿Imagina una vuelta ya en otro rol? El propio protagonista responde: “Para volver, alguien te tiene que llamar o proponer algo mejor. No sé si sucederá”.