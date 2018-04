Lewis Hamilton se lleva GP de Azerbaiyán, 'Checo' Pérez sube al podio

It was a very complicated qualifying but we made it until Q3! What an incredible job from all the team to get us in front of the rest of the cars. Tomorrow the starting position is not as important as in other circuits, let’s go for a great race!! ••• Muy complicada calificación hasta llegar a la Q3. Increíble trabajo de todo el equipo para ponernos mejor que el resto! Vamos por una gran carrera mañana donde la posición de arranque importa poco!! 📸 @f1photographer

A post shared by Checo Pérez (@schecoperez) on Apr 28, 2018 at 2:54pm PDT