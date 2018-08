GOAL

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes en rueda de prensa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nunca se ha puesto en contacto con él para ser el próximo seleccionador albiceleste. Al mismo tiempo, mostró su decepción por el hecho de que Claudio Tapia se refiriera a su salario.

"Averiguamos para contratar a Guardiola, pero es muy difícil... hay que tener una billetera gorda, un buen respaldo", había dicho Tapia a principios de esta semana en una extensa entrevista concedida en el programa 'Líbero', del canal argentino TyC Sports.

En ese sentido, consultado en rueda de prensa acerca de las palabras del presidente de la AFA, el ex preparador del Barcelona contestó: "Estoy un poco decepcionado porque el presidente de la AFA. No puede decir que no pudo ponerse en contacto conmigo porque mi salario es extraordinario...".

"Para saber eso tiene que conocer mi salario. También tiene que saber que, para mí, dirigir una selección es completamente diferente. Y otra cosa, la más importante, es que nadie me contactó. Tengo contrato aquí y quiero quedarme hasta el final", sentenció el también ex entrenador del Bayern Munich.

En la misma línea, Guardiola remató: "Y otra cosa, para la selección argentina, el seleccionador tiene que ser argentino. Y hay muchos, y son muy buenos, por eso no voy a dirigir Argentina".

"No sé qué pasará en el futuro, pero él no puede decir que no contrata a Pep debido a su salario, porque para decir eso tiene que hablar conmigo y saber todo. La próxima vez, hará las cosas mejor", finalizó el técnico catalán.

A fines de mayo de 2017, la AFA contrató a Jorge Sampaoli para los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas camino de Rusia de 2018, Mundial en el que el conjunto albiceleste fue eliminado en los octavos de final a manos del campeón, Francia.

La relación entre Sampaoli, los jugadores y los directivos argentinos no fue la esperada y el contrato del ex técnico del Sevilla fue interrumpido al regreso de la cita mundialista.