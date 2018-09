Modric, Cristiano y Salah luchan por The Best

Catalina Uribe

La FIFA anunció como finalistas para el Premio The Best como mejor jugador al portugués Cristiano Ronaldo, al croata Luka Modric y al egipcio Mohamed Salah quienes, coincidencialmente o no, fueron también quienes se disputaron el mismo galardón en la UEFA.

Pero, ¿quién hizo falta en este listado? Y, ¿quién es el mejor candidato para quedarse con este reconocimiento?

Sin duda alguna, entre estos 3 finalistas debería haber al menos un representante de la selección francesa, como Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, teniendo en cuenta que estamos en año de Copa del Mundo y que los campeones mundiales tendrían un gran jugador que mereciera ser reconocido como el mejor por el ente rector del fútbol.

También sorprende la ausencia del argentino Lionel Messi, quien ha sido uno de los habituales de este premio, además de haber tenido un excelente año con el Barcelona en LaLiga, aunque puede que la eliminación en cuartos de final de la Champions League y el discreto Mundial con la Albiceleste le hayan restado puntos a la hora de llegar a los finalistas.

Sin embargo, no podemos demeritar a ninguno de los tres candidatos, pues todos ellos han hecho suficientes méritos para llegar a esta instancia, aunque sólo uno de ellos podrá llevarse el trofeo.

Mi favorito es Luka Modric, quien además de ser un talento inagotable, lideró a Croacia en su mejor presentación mundialista hasta ahora, lo que lo llevó a ganar el Balón de Oro del torneo. Así mismo, fue una pieza clave en la Liga de Campeones nº 13 del Real Madrid.

Pero Cristiano Ronaldo no puede descartarse tampoco, puesto que tuvo una muy buena Champions cuando todavía era jugador merengue. No obstante, su desempeño en Rusia 2018 con Portugal fue bastante discreto, pues aunque anotó 4 goles, no fue suficiente para que pasaran los octavos de final.

En el caso de Mohamed Salah, lo que hizo con el Liverpool al anotar 35 goles en la Premier League y al ser el gran responsable de que su equipo llegara a la final de la Liga de Campeones lo hace un buen candidato, aunque su Copa del Mundo con Egipto le resta puntos. Sin embargo, hay que considerar llegó mermado al torneo, estaba recuperándose de la lesión que sufrió en el partido definitivo del campeonato internacional de clubes de Europa.

En síntesis, aunque me hacen falta candidatos y ya tengo escogido a mi favorito, vamos a ver si se cumple mi pronóstico o si algún otro de los otros finalistas logra sorprenderme el 24 de septiembre en la gala de la FIFA en Londres.