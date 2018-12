Luka Modric y el fin de la hegemonía del Balón de Oro

Catalina Uribe

Hoy es un día histórico en el fútbol.

Luka Modric logró lo impensable en la última década. Que alguien distinto a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi fuera el gran protagonista en las entregas de premios, llevándose todos los galardones de la temporada.

Sin más preámbulo, la pieza clave del @realmadriden y el Equipo Nacional de Croacia 🇭🇷. ¡El ganador del #BalónDeOro2018 @lukamodric10! pic.twitter.com/ePUJ21HnTj — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 3, 2018

Y es que aunque desde hace meses esta se convirtió en la ‘Crónica de una victoria anunciada’, no podemos ignorar el hecho de que es muy emocionante ser testigo del triunfo de un jugador que ha demostrado su talento en numerosas ocasiones y que se ha convertido en el héroe de su país, como sucedió en Rusia 2018, llevando a la selección de Croacia a ser subcampeón mundial.

Además, este galardón se convirtió en el reconocimiento de una posición no suele ser tan reconocida como la del goleador, pero que es clave para el funcionamiento del equipo, como es el mediocampista, en especial uno como el croata, quien se destaca por ser el cerebro del Real Madrid y de su seleccionado.

Pero no es el primer reconocimiento de la temporada, pues los premios como el mejor jugador de la UEFA, The Best y el Balón de Oro de Rusia 2018 fueron la antesala de la gran coronación de un año que difícilmente olvidará.

“En el 2007 fue @KAKA y todos estábamos esperando especulando quién sería quien rompería la hegemonía entre CR7 y Messi. No hay más especulaciones, eres tú: @lukamodric10“ pic.twitter.com/h5DO6ZK3vO — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 3, 2018

Cabe mencionar que Leo Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a hacer gala de su falta de modales y brillaron por su ausencia en la ceremonia, mientras que es de aplaudir el gesto del francés Antoine Griezmann, quien aunque ya sabía que no iba a ganar, fue a acompañar a Modric.

Llevándose el primer #BalónDeOro Femenino entregado por France Football @AdaStolsmo. Con un mensaje claro: “A todas las niñas les digo: Nunca dejen de creer en ustedes mismas.“ pic.twitter.com/y8CyrvXfxB — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 3, 2018

Otro hecho digno de mención es que esta gala fue histórica para el fútbol femenino pues, por primera vez, una jugadora fue galardonada con el Balón de Oro. Este honor recayó en la noruega Ada Hegerberg, triple ganadora de la Copa de Europa con el Lyon, quien nunca olvidará el momento en que las mujeres fueron tratadas como iguales en una entrega de premios que había sido exclusivamente masculina.

En síntesis, Luka Modric pasará a la historia como el primer ganador del Balón de Oro en la era del fútbol dominada por la magia de Leo Messi y los goles de Cristiano Ronaldo. Y bien merecido se lo tiene, pues su 2018 ha sido, sin duda alguna, el mejor año de su carrera.