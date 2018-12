El derbi catalán y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

Esta semana nos abandona un poco la Ligue 1, que ha decidido suspender buena parte de los partidos de su fecha 17 por las manifestaciones que han tomado toda Francia, así que nos concentramos en sacar lo mejor de los duelos de la jornada 15 en LaLiga, vamos con los pronósticos.

Valencia vs. Sevilla – Sábado 8 de diciembre 10am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Esta temporada de LaLiga ha dado para todo, son muy pocos los equipos que han sido regulares, el Sevilla se puede incluir en ese selectísimo grupo, el cuarto mejor local, el tercer mejor visitante, ni el Barcelona, Madrid o Atleti, aparecen en las primeras cuatro posiciones en la tabla de local y de visitantes. Valencia, por su parte, empezó titubeante, se llenó de empates y poco a poco ha ido escalando lugares, hasta encontrarse ahora que si triunfa, le alcanzaría para quedar en la parte alta del pelotón.

Mestalla es una cancha que se le complica recientemente al Sevilla, el cuadro andaluz no ha podido vencer en sus últimas siete visitas y esta temporada, a pesar de ser el tercer mejor visitante, sólo ha podido mantener un cero en su puerta fuera de casa.

Pronóstico: En 10 de los últimos 11 partidos del Valencia en LaLiga no se han marcado más de dos goles, me parece que habrá goles del local y del visitante en este encuentro, un empate con goles no le hace mucho daño a ninguno de los dos equipos.

Espanyol vs. Barcelona – Sábado 8 de diciembre 2:30pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Espanyol tenía paso perfecto en casa hasta que llegó la visita otro equipo de Barcelona, el Girona, y le propinó su primer descalabro. Noviembre fue un mes de terror para los periquitos que perdieron tres de los cuatro partidos que jugaron y llegan precisamente al derbi frente al Barça con tres derrotas en fila.

Barcelona se siente cómodo visitando al Espanyol, equipo contra el que no pierde como visitante en LaLiga desde el 2007, cinco empates y seis victorias para el cuadro blaugrana en los más recientes once partidos visitando al rival de la ciudad condal.

Pronóstico: El momento del Espanyol es el peor de la temporada, a pesar de haber ganado a media semana en la Copa, no parece que su estado de forma sea suficiente, a pesar de que el Barcelona como visitante ha dejado que desear. Barcelona gana y hay más de 2.5 goles en el partido.

Huesca vs. Real Madrid– Domingo 9 de diciembre 10am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Huesca ganó el primer partido de esta temporada y desde entonces no ha vuelto a repetir triunfo. El cuadro de Francisco Rodríguez tiene seis partidos consecutivos recibiendo al menos dos goles y si en un comienzo se les ponía como uno de los candidatos al descenso, no parecen hacer nada para cambiarlo, al contrario, desde el cambio de entrenador han ido a peor, quedado como el principal candidato a volver a segunda.

Este tipo de partidos son los que pueden ser una catapulta, si salen con una histórica victoria ante un monstruo como el Real Madrid, puede darle el giro a la temporada que necesitan, aunque también está el otro lado, pues si se comen una goleada, puede terminar de hundir definitivamente al equipo.

Pronóstico: Real Madrid ha defendido muy mal en los juegos fuera de casa, ha concedido al menos dos goles en sus últimas tres visitas. Se espera una cómoda victoria merengue pero si el juego se inclina pronto del lado blanco y la diferencia es amplia, por ahí el Huesca encuentra el gol de la honra. Real Madrid gana 0-3 o 1-3.