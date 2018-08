El Amo del Gol pronostica la fecha uno en LaLiga

Mauricio S. Fonseca

Regresa LaLiga a beIN SPORTS. Este fin de semana por fin volvemos a la normalidad con el arranque de una Liga en España que pinta para estar más reñida que nunca. Las salidas y llegadas de jugadores hacen muy interesante revisar cómo reaccionarán los equipos en la primera fecha, en la cual hay mucho que demostrar y no hay espacio para contemplaciones.

En este espacio, del Amo del Gol, les vamos a presentar semana a semana los pronósticos para hacer más interesante cada jornada de fin de semana en las pantallas de beIN SPORTS.

Barcelona vs. Alavés – Sábado 18 de agosto 4:15pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS Ñ

El campeón de LaLiga se presenta en casa ante el Alavés, en lo que se presupone sea una fiesta para el cuadro culé que podrá empezar a demostrar el arsenal que tiene para luchar por todos los títulos esta temporada. Aún con el mercado abierto han llegado Vidal, Arthur, Lenglet y Malcom. Alavés por su parte perdió a Munir, que regresó al Barcelona, pero contará con el regreso a LaLiga de Borja Bastón y la nueva cara del extremo ghanés proveniente del Astana, Patrick Twumasi.

Por increíble que parezca, el Alavés ha marcado en sus tres últimas visitas al Camp Nou y curiosamente en casa, en Mendizorroza, no ha podido hacerle gol al cuadro culé en los últimos seis partidos. El Barça no perdió ningún partido en casa el curso pasado y promedió 3.3 goles en suelo blaugrana.

Pronóstico: Hay dos que me gustan, que el Barcelona gana se da por descontado, pero me gusta para que pasen dos cosas, que gane y haya más de tres goles en el partido o bien que gane sin recibir gol.

Para analizar: Barcelona fue el equipo que más goles hizo en los últimos 15 minutos de los partidos en LaLiga pasada con 26. Con partido resuelto o con partido en el aire siempre es una amenaza. Que hay un gol de cualquier equipo después del minuto 75 es una buena opción.

Real Madrid vs. Getafe – Domingo 19 de agosto 4:15pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS Ñ

Tras ganar la Champions en el cierre de la temporada pasada y perder a Zidane y Cristiano Ronaldo al comienzo de esta, Real Madrid afronta una nueva campaña atípica en la casa blanca. De momento no hay fichajes de relumbrón, y por más fe que se les tenga a Benzema, Bale y Asensio, hay un déficit en ataque que hasta ellos mismos se deben preguntar cómo piensa solucionarlo Lopetegui, nuevo mandamás en el banquillo.

El renovado Getafe de Pepe Bordalás hizo un esfuerzo por traer calidad a su plantilla, Mikel, Maksimovic, Alejo, Soria, Bergara y Jaime Mata, goleador del ascenso, son algunas de sus nuevas caras.

El Real Madrid tiene nueve victorias en fila sobre el cuadro azulón y en todas ellas ha habido más de 2.5 goles. El Getafe tiene cuatro visitas consecutivas haciendo gol en el Bernabéu.

Pronóstico: Me imagino un partido de goles donde los dos equipos marcarán. Además, el Real Madrid fue el equipo que más anotaciones hizo en los primeros tiempos en LaLiga pasada con 51, así que esperen la pirotecnia desde el comienzo, puede incluso haber más de un gol en los primeros 45 minutos.

Valencia vs. Atlético Madrid – Lunes 20 de agosto 2pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS Ñ

El partido de la jornada se disputa en Mestalla, dos de los equipos favoritos para arruinar a Madrid y Barcelona se miden en la fecha uno. El Atleti visita al Valencia luego de vencer al Madrid y conquistar la Supercopa de Europa. Lemar, Rodri, Arias, Kalinic, Castro, Adán y Gelson Martins le dan muchas armas a Simeone para armar un equipo que luche por LaLiga y tiene un reto muy grande en su primer duelo como visitante, condición en la cual fue el segundo mejor equipo la campaña pasada.

Valencia por su parte ha sumado a Cheryshev, Racic, Batshuayi, Wass, Piccini, Diakhaby y Gameiro, una plantilla seria que además de LaLiga disputará Champions League y que en su casa debe de mostrar las credenciales que se le adjudican tras la buena temporada pasada, donde fue el tercer mejor equipo jugando en casa.

El Atleti maneja una hegemonía sobre Valencia, que en los últimos cuatro partidos de Liga no ha podido hacer gol al cuadro rojiblanco. En los últimos cinco partidos entre ambos Valencia solo ha rescatado un empate.

Pronóstico: Si eliminamos el empate, me parece que optar por que el Atleti se lleva los puntos de Mestalla es un resultado muy probable, aunque me parece que Valencia en casa y con los arranques que suelen ser lentos del cuadro de Simeone, le va a poner las cosas complicadas y veo a los dos equipos haciendo goles. Si uno quiere arriesgar con un marcador, me suena a que el empate a uno puede dejar satisfechos a los dos equipos.