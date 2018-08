El Amo del Gol: El derbi de Sevilla y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

Luego de dos semanas con buenos resultados en nuestros pronósticos, hay que mantener el nivel en esta tercera fecha, que muy pronto nos entrega dos partidos de alto calibre y uno con un poco de trampa y que aquí desglosaremos para mantener el ritmo ganador de nuestras predicciones.

Celta vs. Atlético Madrid – Sábado 1 de septiembre 12:30pm ET x beIN SPORTS Ñ

El Atleti visita Vigo justo antes del primer parón por fecha FIFA. Los dos equipos tienen los mismos puntos luego de dos fechas en LaLiga y el cuadro colchonero tiene otra visita de buen calibre para medir su progreso y dejar claro que sus intenciones son las de ganarlo todo esta tempoada.

De los últimos cinco partidos entre ambos en Balaídos, el Celta tiene un solo triunfo, victoria 2-0 en el 2015, de ahí en adelante los rojiblancos han dominado con tres triunfos y un empate. En ninguno de esos encuentros anotaron los dos equipos y solo uno terminó con tres o más goles.

Pronóstico: El Atleti tiene mucho que demostrar y aunque puede volver a sufrir, debe obtener su primera victoria como visitante de la temporada. El Celta tiene cinco partidos consecutivos anotando pero también recibiendo goles, es probable que marque y obligue al equipo de Madrid a tener que hacer más de un gol para llevarse los goles. Griezmann marca en cualquier momento.

Betis vs. Sevilla – Domingo 2 de septiembre 2:45pm ET x beIN SPORTS Ñ

Muy pronto tenemos el derbi de Sevilla. La tercera fecha lo deja en bandeja y llega con los dos equipos relativamente frescos pero con diferente momento de forma, mientras Sevilla ha disputado más partidos pues obtuvo apenas el jueves su pase a la fase de grupos de la Europa League y luce más rodado, el Betis no ha podido hacer gol en dos fechas de LaLiga y está necesitado de tomar los puntos en casa ante su odiado rival y encarrilar su temporada a partir de ese momento.

Los últimos tres derbis han estado llenos de goles, 15 anotaciones entre los dos equipos para un altísimo promedio de cinco por partido. En este momento el visitante parece más cerca de su nivel pero es un derbi y con el orgullo en juego, los verdiblancos deben aprovechar para inaugurar su casilla en LaLiga y ponerle las cosas complicadas a su eterno rival.

Pronóstico: A pesar de que el Betis no ha podido hacer gol en 180 minutos de Liga jugados, siento que ambos equipos se harán presentes en el marcador, es más, no es nada descabellado que esto termine en empate con goles, 1-1 o 2-2 tienen buena pinta si quieren arriesgar con un marcador.

Mónaco vs. Marsella – Domingo 2 de septiembre 3pm ET ET x beIN SPORTS HD

Dos de los clubes franceses con mejor presente en las últimas campañas pero sin un gran comienzo en esta se miden por la fecha cuatro de la Ligue 1. Mismos resultados para los dos, una victoria, un empate y una derrota son números que no están a la altura pero es apenas el comienzo y los dos necesitan dar una mejor imagen de la mostrada.

El Mónaco no ha podido estrenar a su fichaje estrella de esta temporada, el ruso Alexadr Golovin ha estado lesionado y también se perderá el duelo en casa con Marsella, que por su parte anunció en la semana la llegada del mediocampista holandés Kevin Strootman procedente de la Roma, aunque parece pronto para usarle en si visita al principado.

Pronóstico: El Mónaco tiene cinco victorias en fila sobre el Marsella y viene de caer ante el Burdeos, así que le urge ganar y retomar el camino. El triunfo del Mónaco y ambos equipos anotando tiene buena pinta en el partido estelar de la fecha en la Ligue 1.