MotoGP Communications



La lluvia que cayó en el Sepang International Circuit no ahogó a Yamaha. Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) saldrá desde la pole (tras la sanción a Márquez) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) segundo en la parrilla del GP Shell de Malasia. El francés aprovechó las precipitaciones para mejorar y colarse en primera línea, mientras que el italiano mantuvo el nivel de la jornada de ayer y saldrá segundo.



El nueve veces campeón del mundo piensa ya en la carrera: "Sí, en cierto momento pensamos que no habría sesión clasificatorias, eso significaba que tendía que salir desde la tercera fila. Ahora mucho mejor: me siento rápido, también en mojado. Anticipar la carrera es una decisión inteligente. Si hubiéramos esperado, no habríamos competido. Sobre el papel, Márquez y Viñales son más fuertes en seco, pero hemos mejorado. La moto del año pasado fue una pesadilla en mojado, esta M1 es mejor”.

Pese a ello, las sensaciones fueron positivas para la marca de Iwata. Massimo Meregalli, Team Director del equipo, afirmaba que ya conocen la dirección a seguir: “Desde Tailandia, las cosas han empezado a ir de modo distinto. A partir de Phillip Island todo ha ido mejor. En estas condiciones nosotros sufrimos, con el calor y con la lluvia tenemos menos agarre. Viñales, con la goma blanda, ha tenido un buen el ritmo por la mañana. Ahora tenemos datos importantes para tomar decisiones y para afrontar mejor la próxima temporada. En Japón, trabajan más tranquilos. Primero al piloto, pero también al equipo. Estas cosas son muy positiva”.

Peor suerte tuvo Maverick Viñales. El piloto catalán no consiguió una configuración correcta para la lluvia y se quedó a 2,695 segundos del mejor tiempo en la undécima posición