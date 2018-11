Debido a la intensa lluvia que está cayendo en Sepang, los horarios de las carreras del domingo (sabado en la noche) se adelantan una hora. Por lo tanto, tanto los Warm Up como todas las pruebas se disputarán adelanto, con las carreras celebrándose a las 3:00, 4:20 y 6:00. Los horarios, en hora española, (GMT+1) del día quedan de la siguiente manera:

9:55pm ET - Moto3

11:20pm ET - Moto2

1:00am ET - MotoGP