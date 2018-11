Moto2: Marini logra su primera victoria

EFE

El italiano Luca Marini (Kalex) logró hoy su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer en el Gran Premio de Malasia de Moto2, en el que su compañero de equipo y compatriota, Francesco "Pecco" Bagnaia (Kalex) fue tercero y consiguió matemáticamente el título mundial.

Marini se erigió en el circuito de Sepang en el primer y a la postre único líder de la carrera tras sorprender al español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), autor del mejor tiempo de la categoría, en el momento de la salida, en la que no hizo demasiado el ilerdense.

