Dani Pedrosa se acerca a KTM

MotoGP



Estaba previsto que Dani Pedrosa no se subiera a la que será su nueva moto, como piloto de pruebas, hasta el test de Sepang (que se celebrará en febrero de 2019). Pero parece que la firma austríaca, necesitada de evolucionar su moto cuanto antes, ha agilizado los trámites y habría solicitado a la marca japonesa que liberase al piloto español para que empezara a trabajar con su nuevo equipo.



Así lo asegura Stefan Pierer, CEO de KTM, al medio alemán Speedweek, donde asegura que han adelantado los plazos de incorporación del piloto de castellar del Vallés. “Habíamos acordado que no probaría en noviembre, pero ahora hemos encontrado una solución justa con Honda. Él es libre. Tengo curiosidad por ver lo que sucede en esta prueba”, aseguró Pierer, que dejó entrever que la lesión de Kallio en verano ha imposibilitado poder probar muchas piezas en este final de temporada. Seguramente por ello, Pedrosa se subirá antes de hora a la KTM con muchos deberes por hacer. Su trabajo será fundamental para que la marca centroeuropea, que no terminó de rendir a un nivel óptimo en Valencia, pueda llegar al test de Sepang con las ideas más claras y una moto más competitiva.