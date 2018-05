A 24 años de la tragedia de Senna

May 2, 2018 01:20 Hoy se cumplen 24 años desde la partida del piloto de F1 Ayrton Senna, pero eso no ha sido motivo para olvidarlo, cada año centenares de personas lo recuerdan gracias no solo a sus grandes actuaciones en las pistas, si no por el increíble legado que dejó.